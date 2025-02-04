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В администрации Сочи рассказали о реконструкции погранпункта "Адлер" - РИА Новости, 04.02.2025
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16:09 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/sochi-1997338742.html
В администрации Сочи рассказали о реконструкции погранпункта "Адлер"
В администрации Сочи рассказали о реконструкции погранпункта "Адлер" - РИА Новости, 04.02.2025
В администрации Сочи рассказали о реконструкции погранпункта "Адлер"
Реконструкция пограничного пункта "Адлер" на границе России и Абхазии сократит очереди из автомобилей и людей, а также увеличит пропускную мощность, сообщили в... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T16:09:00+03:00
2025-02-04T16:09:00+03:00
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СОЧИ, 4 фев – РИА Новости. Реконструкция пограничного пункта "Адлер" на границе России и Абхазии сократит очереди из автомобилей и людей, а также увеличит пропускную мощность, сообщили в пресс-службе администрации Сочи. Проект реализуется при участии федерального учреждения "Росгранстрой". Подрядная организация уже обустроила строительный городок и демонтировала объекты старого пешеходного погранперехода, отмечают сочинские власти. "Пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией – самый загруженный по объему пассажирского трафика в стране. Ежедневно государственную границу здесь пересекает более 35 тысяч человек и до 8 тысяч транспортных средств. В высокий курортный сезон эти показатели еще выше. Реконструкция позволит увеличить его пропускную мощность и сократить очереди как для автомобилистов, так и для пешеходов", - приводятся в релизе слова заместителя главы Сочи Вячеслава Бауэра. Проект предполагает 28 полос для движения автомобилей, что увеличит его пропускные мощности до 80,5 тысячи человек и до 14 тысяч транспортных средств в сутки. "Более чем в 2,5 раза больше по числу человек и почти в 10 раз больше по количеству транспорта по сравнению с теми показателями, на которые он рассчитан сейчас", - отметили в мэрии. В настоящее время документ проходит госэкспертизу. Таможенный пост "Адлер" располагается на границе России и Абхазии (КПП "Псоу"). Во время курортного сезона в зоне пропуска нередко скапливаются длинные очереди из людей и автомобилей.
https://ria.ru/20240724/kholmogory-1961718020.html
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абхазия, россия, сочи, росгранстрой, общество
Абхазия, Россия, Сочи, Росгранстрой, Общество
В администрации Сочи рассказали о реконструкции погранпункта "Адлер"

Реконструкция погранпункта на границе с Абхазией увеличит пропускную мощность

© Sputnik / Константин ГревцовАвтомобиль на абхазо-российской границе
Автомобиль на абхазо-российской границе - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Sputnik / Константин Гревцов
Автомобиль на абхазо-российской границе. Архивное фото
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СОЧИ, 4 фев – РИА Новости. Реконструкция пограничного пункта "Адлер" на границе России и Абхазии сократит очереди из автомобилей и людей, а также увеличит пропускную мощность, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
Проект реализуется при участии федерального учреждения "Росгранстрой". Подрядная организация уже обустроила строительный городок и демонтировала объекты старого пешеходного погранперехода, отмечают сочинские власти.
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"Пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией – самый загруженный по объему пассажирского трафика в стране. Ежедневно государственную границу здесь пересекает более 35 тысяч человек и до 8 тысяч транспортных средств. В высокий курортный сезон эти показатели еще выше. Реконструкция позволит увеличить его пропускную мощность и сократить очереди как для автомобилистов, так и для пешеходов", - приводятся в релизе слова заместителя главы Сочи Вячеслава Бауэра.
Проект предполагает 28 полос для движения автомобилей, что увеличит его пропускные мощности до 80,5 тысячи человек и до 14 тысяч транспортных средств в сутки. "Более чем в 2,5 раза больше по числу человек и почти в 10 раз больше по количеству транспорта по сравнению с теми показателями, на которые он рассчитан сейчас", - отметили в мэрии.
В настоящее время документ проходит госэкспертизу.
Таможенный пост "Адлер" располагается на границе России и Абхазии (КПП "Псоу"). Во время курортного сезона в зоне пропуска нередко скапливаются длинные очереди из людей и автомобилей.
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