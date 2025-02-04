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В Кремле ответили на вопрос об удерживаемой в США дипсобственности России - РИА Новости, 04.02.2025
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12:24 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/sobstvennost-1997283479.html
В Кремле ответили на вопрос об удерживаемой в США дипсобственности России
В Кремле ответили на вопрос об удерживаемой в США дипсобственности России - РИА Новости, 04.02.2025
В Кремле ответили на вопрос об удерживаемой в США дипсобственности России
Дипсобственность России в США является незаконно удерживаемой, пока никаких решений новой администрации на этот счет не было, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:24:00+03:00
2025-02-04T12:24:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Дипсобственность России в США является незаконно удерживаемой, пока никаких решений новой администрации на этот счет не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока никаких решений на этот счет не принималось, и наша собственность является незаконно удерживаемой США в нарушение всех норм и правил. Это ситуация, которую мы имеем де-факто и де-юре", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о влиянии новой американской администрации на вопрос возвращения России дипсобственности.
https://ria.ru/20250130/tsru-1996127228.html
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россия, сша, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле ответили на вопрос об удерживаемой в США дипсобственности России

Песков: администрация Трампа пока не принимала решений по дипсобственности РФ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Дипсобственность России в США является незаконно удерживаемой, пока никаких решений новой администрации на этот счет не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока никаких решений на этот счет не принималось, и наша собственность является незаконно удерживаемой США в нарушение всех норм и правил. Это ситуация, которую мы имеем де-факто и де-юре", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о влиянии новой американской администрации на вопрос возвращения России дипсобственности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
ЦРУ обкатывает на российских дипломатах новую технологию вербовки
30 января, 08:00
 
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