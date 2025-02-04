https://ria.ru/20250204/sobstvennost-1997283479.html

В Кремле ответили на вопрос об удерживаемой в США дипсобственности России

В Кремле ответили на вопрос об удерживаемой в США дипсобственности России - РИА Новости, 04.02.2025

В Кремле ответили на вопрос об удерживаемой в США дипсобственности России

Дипсобственность России в США является незаконно удерживаемой, пока никаких решений новой администрации на этот счет не было, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T12:24:00+03:00

2025-02-04T12:24:00+03:00

2025-02-04T12:24:00+03:00

россия

сша

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996445945_0:0:3199:1800_1920x0_80_0_0_f415591dcf1c285f99d077485fc7e67a.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Дипсобственность России в США является незаконно удерживаемой, пока никаких решений новой администрации на этот счет не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока никаких решений на этот счет не принималось, и наша собственность является незаконно удерживаемой США в нарушение всех норм и правил. Это ситуация, которую мы имеем де-факто и де-юре", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о влиянии новой американской администрации на вопрос возвращения России дипсобственности.

https://ria.ru/20250130/tsru-1996127228.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, дмитрий песков, в мире