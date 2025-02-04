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В Балашихе мужчина после ссоры с девушкой выбросил ее собаку с 14-го этажа
В Балашихе мужчина после ссоры с девушкой выбросил ее собаку с 14-го этажа - РИА Новости, 04.02.2025
В Балашихе мужчина после ссоры с девушкой выбросил ее собаку с 14-го этажа
Подмосковные полицейские задержали мужчину, который по телефону поссорился со своей девушкой и сбросил ее чихуахуа из окна 14-го этажа в Балашихе, при этом... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T11:04:00+03:00
2025-02-04T11:04:00+03:00
2025-02-04T11:04:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали мужчину, который по телефону поссорился со своей девушкой и сбросил ее чихуахуа из окна 14-го этажа в Балашихе, при этом снимая происходящее на камеру, собака погибла, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. В дежурную часть отдела полиции в Балашихе поступило заявление от местной жительницы 2004 года рождения о жестоком обращении с животным. "По предварительной информации, сожитель заявительницы в ходе телефонной ссоры с девушкой выбросил собаку породы чихуахуа из окна квартиры, расположенной на 14-м этаже дома на улице Яганова, при этом снимая происходящее на камеру мобильного телефона. Питомец погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении Сотрудниками полиции правонарушитель 2002 года рождения был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства, заключили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, балашиха, министерство внутренних дел рф (мвд россии), домашние животные, московская область (подмосковье)
Происшествия, Балашиха, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), домашние животные, Московская область (Подмосковье)
В Балашихе мужчина после ссоры с девушкой выбросил ее собаку с 14-го этажа
В Балашихе задержали мужчину, выбросившего чихуахуа из окна 14-го этажа