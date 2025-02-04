https://ria.ru/20250204/sobaka-1997259741.html

В Балашихе мужчина после ссоры с девушкой выбросил ее собаку с 14-го этажа

В Балашихе мужчина после ссоры с девушкой выбросил ее собаку с 14-го этажа - РИА Новости, 04.02.2025

В Балашихе мужчина после ссоры с девушкой выбросил ее собаку с 14-го этажа

Подмосковные полицейские задержали мужчину, который по телефону поссорился со своей девушкой и сбросил ее чихуахуа из окна 14-го этажа в Балашихе, при этом... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T11:04:00+03:00

2025-02-04T11:04:00+03:00

2025-02-04T11:04:00+03:00

происшествия

балашиха

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

домашние животные

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали мужчину, который по телефону поссорился со своей девушкой и сбросил ее чихуахуа из окна 14-го этажа в Балашихе, при этом снимая происходящее на камеру, собака погибла, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. В дежурную часть отдела полиции в Балашихе поступило заявление от местной жительницы 2004 года рождения о жестоком обращении с животным. "По предварительной информации, сожитель заявительницы в ходе телефонной ссоры с девушкой выбросил собаку породы чихуахуа из окна квартиры, расположенной на 14-м этаже дома на улице Яганова, при этом снимая происходящее на камеру мобильного телефона. Питомец погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении Сотрудниками полиции правонарушитель 2002 года рождения был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240921/delo-1973998449.html

балашиха

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Ольга Фомченкова

происшествия, балашиха, министерство внутренних дел рф (мвд россии), домашние животные, московская область (подмосковье)