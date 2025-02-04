В Курганской области отец катал детей на снегокатах, привязанных к машине
МВД: в Кетовском округе отец катал детей на трех привязанных к машине снегокатах
© Фото : Госавтоинспекция45/TelegramЖитель Кетовского округа Курганской области катал своих детей на снегокатах, прицепив их к автомобилю
Житель Кетовского округа Курганской области катал своих детей на снегокатах, прицепив их к автомобилю
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Житель Кетовского округа Курганской области катал трех своих детей на трех снегокатах, прицепив их к автомобилю, против водителя составлены административные протоколы, а машину отправили на спецстоянку, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД.
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"В поле зрения сотрудников полиции попал мужчина 1971 года рождения, который привязал к своему автомобилю ВАЗ-2105 три детских снегоката и перевозил троих несовершеннолетних детей (2010, 2016 годов рождения) по проезжей части проселочной дороги вблизи СНТ "Южный", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в отношении водителя составлены административные материалы за транспортировку людей вне кабины транспортного средства и управление автомобилем при наличии неисправностей. Машина изъята и помещена на спецстоянку. Кроме этого, мужчина привлечен к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию детей, добавили в пресс-службе.