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В Курганской области отец катал детей на снегокатах, привязанных к машине - РИА Новости, 04.02.2025
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12:44 04.02.2025 (обновлено: 12:59 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/snegokat-1997287689.html
В Курганской области отец катал детей на снегокатах, привязанных к машине
В Курганской области отец катал детей на снегокатах, привязанных к машине - РИА Новости, 04.02.2025
В Курганской области отец катал детей на снегокатах, привязанных к машине
Житель Кетовского округа Курганской области катал трех своих детей на трех снегокатах, прицепив их к автомобилю, против водителя составлены административные... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:44:00+03:00
2025-02-04T12:59:00+03:00
происшествия
курганская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Житель Кетовского округа Курганской области катал трех своих детей на трех снегокатах, прицепив их к автомобилю, против водителя составлены административные протоколы, а машину отправили на спецстоянку, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД. "В поле зрения сотрудников полиции попал мужчина 1971 года рождения, который привязал к своему автомобилю ВАЗ-2105 три детских снегоката и перевозил троих несовершеннолетних детей (2010, 2016 годов рождения) по проезжей части проселочной дороги вблизи СНТ "Южный", – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в отношении водителя составлены административные материалы за транспортировку людей вне кабины транспортного средства и управление автомобилем при наличии неисправностей. Машина изъята и помещена на спецстоянку. Кроме этого, мужчина привлечен к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию детей, добавили в пресс-службе.
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происшествия, курганская область
Происшествия, Курганская область
В Курганской области отец катал детей на снегокатах, привязанных к машине

МВД: в Кетовском округе отец катал детей на трех привязанных к машине снегокатах

© Фото : Госавтоинспекция45/TelegramЖитель Кетовского округа Курганской области катал своих детей на снегокатах, прицепив их к автомобилю
Житель Кетовского округа Курганской области катал своих детей на снегокатах, прицепив их к автомобилю - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : Госавтоинспекция45/Telegram
Житель Кетовского округа Курганской области катал своих детей на снегокатах, прицепив их к автомобилю
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Житель Кетовского округа Курганской области катал трех своих детей на трех снегокатах, прицепив их к автомобилю, против водителя составлены административные протоколы, а машину отправили на спецстоянку, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД.
«
"В поле зрения сотрудников полиции попал мужчина 1971 года рождения, который привязал к своему автомобилю ВАЗ-2105 три детских снегоката и перевозил троих несовершеннолетних детей (2010, 2016 годов рождения) по проезжей части проселочной дороги вблизи СНТ "Южный", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в отношении водителя составлены административные материалы за транспортировку людей вне кабины транспортного средства и управление автомобилем при наличии неисправностей. Машина изъята и помещена на спецстоянку. Кроме этого, мужчина привлечен к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию детей, добавили в пресс-службе.
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