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В Курганской области отец катал детей на снегокатах, привязанных к машине

В Курганской области отец катал детей на снегокатах, привязанных к машине - РИА Новости, 04.02.2025

В Курганской области отец катал детей на снегокатах, привязанных к машине

Житель Кетовского округа Курганской области катал трех своих детей на трех снегокатах, прицепив их к автомобилю, против водителя составлены административные... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T12:44:00+03:00

2025-02-04T12:44:00+03:00

2025-02-04T12:59:00+03:00

происшествия

курганская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Житель Кетовского округа Курганской области катал трех своих детей на трех снегокатах, прицепив их к автомобилю, против водителя составлены административные протоколы, а машину отправили на спецстоянку, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД. "В поле зрения сотрудников полиции попал мужчина 1971 года рождения, который привязал к своему автомобилю ВАЗ-2105 три детских снегоката и перевозил троих несовершеннолетних детей (2010, 2016 годов рождения) по проезжей части проселочной дороги вблизи СНТ "Южный", – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в отношении водителя составлены административные материалы за транспортировку людей вне кабины транспортного средства и управление автомобилем при наличии неисправностей. Машина изъята и помещена на спецстоянку. Кроме этого, мужчина привлечен к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию детей, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250113/vatrushka-1993473056.html

курганская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курганская область