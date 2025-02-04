https://ria.ru/20250204/smartfon-1997286549.html

Обзор смартфона HONOR X9c: защиты много не бывает

Обзор смартфона HONOR X9c: защиты много не бывает - РИА Новости, 04.02.2025

Обзор смартфона HONOR X9c: защиты много не бывает

В среднем сегменте смартфонов громкая премьера — новый HONOR X9c (ИксДевятьЦэ) вобрал в себя передовые решения не только из своего класса, но и опции из... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T14:00:00+03:00

2025-02-04T14:00:00+03:00

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В среднем сегменте смартфонов громкая премьера — новый HONOR X9c (ИксДевятьЦэ) вобрал в себя передовые решения не только из своего класса, но и опции из верхнего эшелона, например, повышенную защищенность от внешнего воздействия. О новинке расскажем в обзоре РИА Новости.ДизайнВнешне HONOR X9c совершенно не походит на смартфоны с усиленной защитой — это тонкая (всего 8 мм) модель с изящными линиями корпуса. Рама смартфона выполнена из пластика, как и задняя панель — хотя последняя настолько похожа на стекло с матовым напылением, что не заглянув в спецификации, понять, что это полимер, невозможно.Экран прикрыт алюмосиликатным защитным стеклом, устойчивым к царапинам и истиранию. Передняя панель с закругленными боковыми гранями, что не только стильно, но еще и добавляет "очков" внешности HONOR X9c. Кстати, на экран еще "из коробки" наклеена пленка.Круглый камерный блок с "безелем" хоть и довольно крупный, но не выглядит громоздким. С комплектным силиконовым чехлом этот элемент корпуса выглядит довольно органично.В HONOR заявляют, что X9c выдержит падение с высоты 2 метра. Модель сертифицирована SGS Premium Perfomance (ЭсДжиЭс Премиум Перформанс), что подтверждает устойчивость при падениях.Пылевлагозащита тут на уровне IP65M (АйПи65Эм) — смартфон выдержит направленные струи воды и переживет краткосрочное погружение на глубину до 25 сантиметров и до 5 минут. А вот целенаправленно топить HONOR X9c не стоит, как и воспринимать его, как устройство для подводной съемки. Кстати, тут заявлена работоспособность в очень широком для электроники диапазоне температур от -30°C до +55°C.Доступны три цвета — "Титановый фиолетовый", "Титановый черный" и "Нефритовый голубой". Именно последний и попал к нам на тест, он отличается занятным рисунком, напоминающим текстуру мрамора. Отдельно подчеркнем, что покрытие корпуса "цепкое", смартфон не стремится выскользнуть из руки.ДисплейУ HONOR X9c довольно крупный 6,78-дюймовый OLED (органический светодиод)-дисплей с разрешением 1224×2700 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью для HDR (Эйч-Ди-Ар)-контента) в 4000 нит.Яркости тут действительно хватает для любого сценария использования, а датчик освещения адекватно подбирает уровень подсветки.Матрицу HONOR X9c легко подстроить под себя, здесь есть настройки цветовой температуры, скорости обновления экрана и режима AlwaysOn Display (всегда включенный). А еще тут использован высокочастотный ШИМ (3840 Гц), благодаря этому мерцание глазу тут незаметно.Производительность, коммуникации и софтЗа вычислительную мощность отвечает среднеуровневый чипсет Snapdragon 6 Gen 1 (Джен 1) — он выполнен по 4-нм техпроцессу, максимальная тактовая частота 2,2 ГГц и включает в себя видеоускоритель Adreno 710. Благодаря этому HONOR X9c работает быстро, интерфейс плавный и может работать с любым софтом.В синтетических бенчмарках смартфон демонстрирует достойный уровень производительности — в AnTuTu он набирает около 600 тысяч баллов, а в CPU Throttling Test (троттлинг процессора) практически не сбрасывает рабочую частоту под нагрузкой.Игровой производительности хватает, чтобы запускать любую современную игру на средних настройках графики при высоком фреймрейте — мобильным геймерам будет комфортно с HONOR X9c.Для смартфона доступны две конфигурации памяти — 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. А вот в слоте расширения под две наноСИМ места для карты памяти не нашлось.Набор коммуникаций и интерфейсов здесь исчерпывающий — от работы в мобильных сетях пятого поколения до чипа NFC (Эн-Эф-Си) для бесконтактной оплаты смартфоном. Вайфай версии ac и Bluetooth 5.1 обеспечивают надежное беспроводное соединение, а полный набор навигации (ДжиПиЭс/А-ДжиПиЭс/ГЛОНАСС/Бейдоу) — точную навигацию.Смартфон поставляется с фирменной оболочкой MagicOS 8, основанной на Android 14. Это легкий и функциональный интерфейс с необходимым предустановленным софтом. Не обошлось и без модных ИИ-функций, вроде "ластика", позволяющего удалять лишнее с фото.КамераВ блоке камер скрываются два датчика изображения — главный (108 Мп, f/1,8, оптстаб) и сверхширокоугольный (5 Мп, f/2.2). Высокое разрешение первого позволило реализовать качественный цифровой зум: х2 и х3 по умолчанию. Фронтальная камера тут на 16 МП, оптика светосилой f/2,5.Дневные фото с главного сенсора отличаются широким динамическим диапазоном и естественной цветопередачей. Автоматический баланс белого настроен таким образом, что на фото не бывает переэкспонированного неба. Хотите больше деталей? Снимайте в 108-Мп режиме, при кадрировании таких фотографий можно заметить, что детализация действительно вырастает."Ширик" весьма типичен для этого класса смартфонов — когда вокруг много света, снимки с него приятно разглядывать на экране смартфона, тем более, что автоматика уверенно компенсирует дисторсию. А вот в сумерках, пусть тут и есть ночной режим, снимать на 5-Мп камеру стоит только в крайней необходимости — ночные снимки на главную камеру гораздо качественнее.Смартфон снимает видео в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду — в этом случае доступно переключение на 2x гибридный зум во время съемки.Звук, безопасность и автономностьВ HONOR X9c использована гибридная стереосистема — нижнему основному динамику "подпевает" разговорный с дополнительными звуковыми. Смартфон выдает громкий и чистый звук, смотреть на нем фильмы можно и даже нужно.А вот вибрация тут обычная. Да, моторчик сравнительно мощный и его работу ощущаешь даже во внешнем кармане куртки, но модных "молоточков" тут нет.Подэкранный оптический сканер отпечатков безошибочно и быстро узнает пальцы владельца, посетовать можно разве только на его довольно низкое расположение, из-за чего смартфон приходится перехватывать на ходу. Конечно, есть тут и разблокировка по лицу, которая практически мгновенно распознает биометрию.HONOR X9c получил не просто аккумулятор, выполненный по новейшей кремний-углеродной технологии. Он еще и с внушительной емкостью — 6600 мАч, что значительно превосходит стандартные для класса 5000 мАч. Использование емкого аккумулятора вместе с энергоэффективными платформой и экраном дают удивительный результат: смартфоном можно пользоваться на одном заряде до двух дней, ни в чем себя не ограничивая.У смартфона есть чип управления питанием HONOR E1, который регулирует все параметры зарядки батареи, что позволяет продлить ресурс АКБ.Заряжать HONOR X9c предлагают комплектным 66-ваттным блоком питания. На полную зарядку батареи уйдет примерно 70 минут, до 80% ее можно зарядить за 40 минут, а до 50% — за двадцать минут.ИтогоВ своем сегменте HONOR X9c заметно выделяется рядом характеристик — от высокой защищенности до аккумулятора увеличенной емкости. Совокупность характеристик подсказывает и то, кому адресована эта модель: людям, которым нужен защищенный смартфон, но не готовым жертвовать дизайном и его функционалом. Что ж, HONOR удалось создать такой смартфон.HONOR X9c уже поступил в продажу — версия с 12/256 ГБ памяти обойдется в 40 990 рублей, а за 8/256 ГБ просят 38 990 рублей.Информация о продавце:ООО "МВМ" 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, 5 этаж, помещение II,комната 3, ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740, КПП 997350001, БИК 044525225.Реклама, Рекламодатель ООО "АБСОЛЮТ ТРЕЙД", ИНН: 5024177951, erid: F7NfYUJCUneP5zzH5Rnb

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, смартфоны, гаджеты, honor, технологии