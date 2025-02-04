https://ria.ru/20250204/sk-1997274936.html

Мать убитого под Калининградом мальчика привлекут к ответственности

Мать убитого под Калининградом мальчика привлекут к ответственности - РИА Новости, 04.02.2025

Мать убитого под Калининградом мальчика привлекут к ответственности

Мать убитого под Калининградом мальчика привлекут за укрывательство преступления, сообщила пресс-служба регионального СУ СК. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T11:58:00+03:00

2025-02-04T11:58:00+03:00

2025-02-04T11:58:00+03:00

происшествия

россия

калининград

черняховск

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997259528_0:4:1919:1083_1920x0_80_0_0_95c2cf86eb1c999c39d93ca818c5dde3.png

КАЛИНИНГРАД, 4 фев — РИА Новости. Мать убитого под Калининградом мальчика привлекут за укрывательство преступления, сообщила пресс-служба регионального СУ СК. О пропаже ребенка утром 3 февраля в полицию сообщила его мать. По предварительным данным, около 21.00 (22.00 мск) в воскресенье семилетний мальчик ушел из дома после ссоры с родителями и не вернулся. Почти сутки ребенка искали полиция, кинологическая служба, волонтеры и местные жители. Тело ребенка нашли в водоеме в мусорном пакете. По подозрению в убийстве был задержан отчим мальчика. Дело расследуется по статье 105 УК РФ (убийство). Предварительно, мать считали непричастной к преступлению, сообщало ранее региональное управление СК РФ. "По уголовному делу производятся допросы свидетелей, детально выясняются все обстоятельства произошедшего. Как установлено, семья на профилактическом учете не состояла... Действиям матери ребенка, достоверно знавшей о его смерти, но заявившей о его исчезновении, будет дана оценка по статье 316 УК РФ (укрывательство преступлений)", - говорится в сообщении регионального СУ СК. В ходе расследования было установлено, что 42-летний отчим вечером 1 февраля в квартире в отсутствие супруги избил ребенка. "Утром, обнаружив, что мальчик мертв, он предпринял меры к сокрытию совершенного преступления. Убедив жену сообщить о безвестном исчезновении ребенка в правоохранительные органы, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте города Черняховска, а затем сам создавал видимость активного поиска мальчика", - добавили в пресс-службе. С подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, следствие намеревается ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Специалисты завершили осмотры места происшествия – квартиры, в которой проживал ребенок, и участка местности, на котором обнаружили тело.

https://ria.ru/20250102/peterburg-1992330477.html

https://ria.ru/20250202/malchik-1996892820.html

https://ria.ru/20250130/koloniya-1996419688.html

россия

калининград

черняховск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, калининград, черняховск, следственный комитет россии (ск рф)