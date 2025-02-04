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В Пермском крае проверят информацию о подростках, потушивших Вечный огонь - РИА Новости, 04.02.2025
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11:48 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/sk-1997272266.html
В Пермском крае проверят информацию о подростках, потушивших Вечный огонь
В Пермском крае проверят информацию о подростках, потушивших Вечный огонь - РИА Новости, 04.02.2025
В Пермском крае проверят информацию о подростках, потушивших Вечный огонь
Следственные органы проверяют информацию о подростках, потушивших Вечный огонь в Березниках, сообщило СУСК РФ по Пермскому краю. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T11:48:00+03:00
2025-02-04T11:48:00+03:00
происшествия
березники
пермский край
россия
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УФА, 4 фев – РИА Новости. Следственные органы проверяют информацию о подростках, потушивших Вечный огонь в Березниках, сообщило СУСК РФ по Пермскому краю. "Следователями следственного отдела по городу Березники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по информации о подростках, потушивших Вечный огонь на мемориале Победы, расположенном на территории города Березники Пермского края", - говорится в релизе ведомства. После установления всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение, добавили в СУСК.
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происшествия, березники, пермский край, россия
Происшествия, Березники, Пермский край, Россия
В Пермском крае проверят информацию о подростках, потушивших Вечный огонь

СК проверяет информацию о подростках, потушивших Вечный огонь в Березниках

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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УФА, 4 фев – РИА Новости. Следственные органы проверяют информацию о подростках, потушивших Вечный огонь в Березниках, сообщило СУСК РФ по Пермскому краю.
"Следователями следственного отдела по городу Березники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по информации о подростках, потушивших Вечный огонь на мемориале Победы, расположенном на территории города Березники Пермского края", - говорится в релизе ведомства.
После установления всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение, добавили в СУСК.
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ПроисшествияБерезникиПермский крайРоссия
 
 
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