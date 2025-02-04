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В Пермском крае проверят информацию о подростках, потушивших Вечный огонь

В Пермском крае проверят информацию о подростках, потушивших Вечный огонь - РИА Новости, 04.02.2025

В Пермском крае проверят информацию о подростках, потушивших Вечный огонь

Следственные органы проверяют информацию о подростках, потушивших Вечный огонь в Березниках, сообщило СУСК РФ по Пермскому краю. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T11:48:00+03:00

2025-02-04T11:48:00+03:00

2025-02-04T11:48:00+03:00

происшествия

березники

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УФА, 4 фев – РИА Новости. Следственные органы проверяют информацию о подростках, потушивших Вечный огонь в Березниках, сообщило СУСК РФ по Пермскому краю. "Следователями следственного отдела по городу Березники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по информации о подростках, потушивших Вечный огонь на мемориале Победы, расположенном на территории города Березники Пермского края", - говорится в релизе ведомства. После установления всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение, добавили в СУСК.

https://ria.ru/20241230/klin-1992078607.html

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пермский край

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происшествия, березники, пермский край, россия