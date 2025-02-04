https://ria.ru/20250204/siriya-1997396089.html

Сотрудничество с Россией отвечает интересам Сирии, заявили в республике

Сотрудничество с Россией отвечает интересам Сирии, заявили в республике - РИА Новости, 04.02.2025

Сотрудничество с Россией отвечает интересам Сирии, заявили в республике

Сотрудничество с Россией отвечает интересам Сирии, оно является частью усилий нового правительства по построению отношений с другими странами, заявил в интервью РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T22:12:00+03:00

2025-02-04T22:12:00+03:00

2025-02-04T22:12:00+03:00

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БЕЙРУТ, 4 фев - РИА Новости. Сотрудничество с Россией отвечает интересам Сирии, оно является частью усилий нового правительства по построению отношений с другими странами, заявил в интервью РИА Новости министр внутренних дел в новой администрации Сирии Али Каддах. "Сотрудничество с Россией отвечает интересам Сирии и является частью усилий правительства по построению стратегических отношений с другими странами, которые бы способствовали поддержанию региональной и международной стабильности", - отметил Каддах. Он добавил, что отношения между Сирией и Россией основаны на принципе "уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии". Кроме того, как считает министр, "отношения с Россией как крупной державой с международным весом помогут защите интересов сирийского народа на международной арене". Говоря о переговорах относительно присутствия двух российских баз на побережье Средиземного моря в Сирии, Каддах сообщил, что они все еще продолжаются, об итогах будет объявлено сразу после их завершения. В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.

https://ria.ru/20250204/lavrov-1997286866.html

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в мире, сирия, россия