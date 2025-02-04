https://ria.ru/20250204/shvetsiya-1997400444.html

Премьер Швеции назвал стрельбу в Эребру самой страшной в истории страны

Премьер Швеции назвал стрельбу в Эребру самой страшной в истории страны - РИА Новости, 04.02.2025

Премьер Швеции назвал стрельбу в Эребру самой страшной в истории страны

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал стрельбу у школы в Эребру самой страшной массовой стрельбой за всю историю страны. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T23:39:00+03:00

2025-02-04T23:39:00+03:00

2025-02-04T23:39:00+03:00

в мире

швеция

ульф кристерссон

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал стрельбу у школы в Эребру самой страшной массовой стрельбой за всю историю страны. "Сегодня мы стали свидетелями жестокого, смертельного насилия над совершенно невинными людьми. Это самая страшная массовая стрельба в истории Швеции", - сказал Кристерссон на пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале канцелярии шведского правительства. Соболезнования пострадавшим выразил также король Швеции Карл XVI Густав. Король поблагодарил полицию, спасательную службу и врачей за спасение жизней "в этот мрачный день". Полиция Швеции сообщила во вторник, что проводит операцию из-за стрельбы у школы в городе Эребру. По информации правоохранителей, около 10 человек погибли, число пострадавших уточняется. Как сообщал телеканал SVT, в школе Campus Risbergska, у которой произошла стрельба, ведется обучение взрослых. Полиция предполагает, что стрелявшим мог быть кто-то из погибших, он действовал в одиночку.

https://ria.ru/20250204/erebru-1997364442.html

https://ria.ru/20250122/strelba-1995050129.html

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в мире, швеция, ульф кристерссон