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При стрельбе в шведской школе погибли около десяти человек - РИА Новости, 04.02.2025
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20:24 04.02.2025 (обновлено: 20:44 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/shvetsiya-1997389156.html
При стрельбе в шведской школе погибли около десяти человек
При стрельбе в шведской школе погибли около десяти человек - РИА Новости, 04.02.2025
При стрельбе в шведской школе погибли около десяти человек
Около десяти человек погибли при стрельбе в школе в шведском городе Эребру, сообщила местная полиция. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T20:24:00+03:00
2025-02-04T20:44:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Около десяти человек погибли при стрельбе в школе в шведском городе Эребру, сообщила местная полиция. "В результате инцидента погибли около десяти человек", — говорится в заявлении.Полицейские устанавливают личности жертв трагедии. Общее число пострадавших пока неизвестно. Ранее правоохранители сообщали о пяти раненых.По данным телеканала SVT, инцидент произошел во вторник днем в школе Campus Risbergska, там проходят обучение взрослые. Газета Expressen со ссылкой на источники писала, что преступник, устроивший стрельбу, покончил с собой. На месте работают спасатели и скорая помощь. Жителям рекомендовали оставаться дома и держаться подальше от района школы.
https://ria.ru/20250122/strelba-1995050129.html
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в мире, швеция
В мире, Швеция
При стрельбе в шведской школе погибли около десяти человек

При стрельбе в школе в Эребру в Швеции погибли около 10 человек

© Getty Images / Anadolu/Atila AltuntasАвтомобили полиции на месте происшествия, где произошла стрельба в школе в шведском городе Эребру
Автомобили полиции на месте происшествия, где произошла стрельба в школе в шведском городе Эребру - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Getty Images / Anadolu/Atila Altuntas
Автомобили полиции на месте происшествия, где произошла стрельба в школе в шведском городе Эребру
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Около десяти человек погибли при стрельбе в школе в шведском городе Эребру, сообщила местная полиция.
"В результате инцидента погибли около десяти человек", — говорится в заявлении.
Ситуация возле школы в Нэшвилле, где произошла стрельба. 23 января 2025 - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
В школе в Нэшвилле произошла стрельба, погиб один человек
22 января, 23:10
Полицейские устанавливают личности жертв трагедии. Общее число пострадавших пока неизвестно. Ранее правоохранители сообщали о пяти раненых.
По данным телеканала SVT, инцидент произошел во вторник днем в школе Campus Risbergska, там проходят обучение взрослые. Газета Expressen со ссылкой на источники писала, что преступник, устроивший стрельбу, покончил с собой.
На месте работают спасатели и скорая помощь. Жителям рекомендовали оставаться дома и держаться подальше от района школы.
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