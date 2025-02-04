https://ria.ru/20250204/shvetsiya-1997389156.html
При стрельбе в шведской школе погибли около десяти человек
При стрельбе в шведской школе погибли около десяти человек - РИА Новости, 04.02.2025
При стрельбе в шведской школе погибли около десяти человек
Около десяти человек погибли при стрельбе в школе в шведском городе Эребру, сообщила местная полиция. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T20:24:00+03:00
2025-02-04T20:24:00+03:00
2025-02-04T20:44:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Около десяти человек погибли при стрельбе в школе в шведском городе Эребру, сообщила местная полиция. "В результате инцидента погибли около десяти человек", — говорится в заявлении.Полицейские устанавливают личности жертв трагедии. Общее число пострадавших пока неизвестно. Ранее правоохранители сообщали о пяти раненых.По данным телеканала SVT, инцидент произошел во вторник днем в школе Campus Risbergska, там проходят обучение взрослые. Газета Expressen со ссылкой на источники писала, что преступник, устроивший стрельбу, покончил с собой. На месте работают спасатели и скорая помощь. Жителям рекомендовали оставаться дома и держаться подальше от района школы.
https://ria.ru/20250122/strelba-1995050129.html
https://ria.ru/20250130/shvetsija-1996326663.html
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в мире, швеция
При стрельбе в шведской школе погибли около десяти человек
При стрельбе в школе в Эребру в Швеции погибли около 10 человек
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Около десяти человек погибли при стрельбе в школе в шведском городе Эребру, сообщила местная полиция.
"В результате инцидента погибли около десяти человек", — говорится в заявлении.
Полицейские устанавливают личности жертв трагедии. Общее число пострадавших пока неизвестно. Ранее правоохранители сообщали о пяти раненых.
По данным телеканала SVT, инцидент произошел во вторник днем в школе Campus Risbergska, там проходят обучение взрослые. Газета Expressen со ссылкой на источники писала, что преступник, устроивший стрельбу, покончил с собой.
На месте работают спасатели и скорая помощь. Жителям рекомендовали оставаться дома и держаться подальше от района школы.