https://ria.ru/20250204/shvetsiya-1997389156.html

При стрельбе в шведской школе погибли около десяти человек

При стрельбе в шведской школе погибли около десяти человек - РИА Новости, 04.02.2025

При стрельбе в шведской школе погибли около десяти человек

Около десяти человек погибли при стрельбе в школе в шведском городе Эребру, сообщила местная полиция. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T20:24:00+03:00

2025-02-04T20:24:00+03:00

2025-02-04T20:44:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Около десяти человек погибли при стрельбе в школе в шведском городе Эребру, сообщила местная полиция. "В результате инцидента погибли около десяти человек", — говорится в заявлении.Полицейские устанавливают личности жертв трагедии. Общее число пострадавших пока неизвестно. Ранее правоохранители сообщали о пяти раненых.По данным телеканала SVT, инцидент произошел во вторник днем в школе Campus Risbergska, там проходят обучение взрослые. Газета Expressen со ссылкой на источники писала, что преступник, устроивший стрельбу, покончил с собой. На месте работают спасатели и скорая помощь. Жителям рекомендовали оставаться дома и держаться подальше от района школы.

https://ria.ru/20250122/strelba-1995050129.html

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