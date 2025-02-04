https://ria.ru/20250204/shreder-1997276707.html
Экс-канцлера Германии Шредера госпитализировали
Экс-канцлера Германии Шредера госпитализировали - РИА Новости, 04.02.2025
Экс-канцлера Германии Шредера госпитализировали
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер (СДПГ) проходит стационарное лечение на фоне ухудшения общего психофизического состояния, а потому не сможет участвовать... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:05:00+03:00
2025-02-04T12:05:00+03:00
2025-02-04T12:37:00+03:00
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БЕРЛИН, 4 фев - РИА Новости. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер (СДПГ) проходит стационарное лечение на фоне ухудшения общего психофизического состояния, а потому не сможет участвовать в слушаниях и опросах по "Северным потокам", заявил адвокат политика новостному агентству DPA.Неделей ранее Шрёдер по состоянию здоровья отменил участие в слушаниях комиссии ландтага Мекленбурга - Передней Померании по расследованию работы деятельности фонда Klimastiftung MV, поддерживавшего строительство "Северного потока-2".Политик находится в клинике, где проходит лечение от синдрома "выгорания", уточнил адвокат. Лечащий врач 80-летнего политика в своем заключении, имеющемся в распоряжении DPA, подтверждает у него "типичный синдром выгорания с признаками глубокой усталости и выраженной нехватки энергии".Кроме того, бывший канцлер страдает от "проблем с концентрацией, нарушений памяти и расстройств сна". По словам врача, Шрёдер "в настоящее время и в обозримом будущем не способен выдержать физические и психологические нагрузки, связанные с длительным — особенно публичным — допросом в рамках комиссии по расследованию".Адвокат Шрёдера от имени семьи обратился также к общественности с настоятельной просьбой уважать частную жизнь заболевшего.В июне 2024 года Шредера уже вызывали в качестве свидетеля по расследованию деятельности фонда поддержки строительства "Северного потока-2" в Мекленбурге - Передней Померании.В январе 2021 года парламент Мекленбурга — Передней Померании большинством голосов одобрил предложение правительства в лице Мануэлы Швезиг создать фонд в поддержку газопровода (Klimastiftung MV). Его цель заключалась в поддержке проектов по "защите климата" и охране природы. Швезиг заявляла, что у фонда будет ограниченный во времени мандат поддерживать завершение строительства "Северного потока-2".Как утверждают немецкие СМИ, эта структура финансировалась из средств "Газпрома" и выступала посредником при заключении договоров с компаниями, готовыми достроить газопровод незадолго до произошедших на них терактов. Уточняется, что все это якобы происходило в обход санкций США.
https://ria.ru/20241030/shreder-1980930655.html
https://ria.ru/20250204/1478554279.html
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германия, герхард шредер, газпром, северный поток — 2, северный поток, мануэла швезиг, сша, в мире
Германия, Герхард Шредер, Газпром, Северный поток — 2, Северный поток, Мануэла Швезиг, США, В мире
Экс-канцлера Германии Шредера госпитализировали
Шредера госпитализировали из-за ухудшения психофизического состояния
БЕРЛИН, 4 фев - РИА Новости. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер (СДПГ) проходит стационарное лечение на фоне ухудшения общего психофизического состояния, а потому не сможет участвовать в слушаниях и опросах по "Северным потокам", заявил адвокат политика новостному агентству DPA.
Неделей ранее Шрёдер
по состоянию здоровья отменил участие в слушаниях комиссии ландтага Мекленбурга - Передней Померании по расследованию работы деятельности фонда Klimastiftung MV, поддерживавшего строительство "Северного потока-2
".
Политик находится в клинике, где проходит лечение от синдрома "выгорания", уточнил адвокат. Лечащий врач 80-летнего политика в своем заключении, имеющемся в распоряжении DPA, подтверждает у него "типичный синдром выгорания с признаками глубокой усталости и выраженной нехватки энергии".
Кроме того, бывший канцлер страдает от "проблем с концентрацией, нарушений памяти и расстройств сна". По словам врача, Шрёдер "в настоящее время и в обозримом будущем не способен выдержать физические и психологические нагрузки, связанные с длительным — особенно публичным — допросом в рамках комиссии по расследованию".
Адвокат Шрёдера от имени семьи обратился также к общественности с настоятельной просьбой уважать частную жизнь заболевшего.
В июне 2024 года Шредера уже вызывали в качестве свидетеля по расследованию деятельности фонда поддержки строительства "Северного потока-2" в Мекленбурге - Передней Померании.
В январе 2021 года парламент Мекленбурга — Передней Померании большинством голосов одобрил предложение правительства в лице Мануэлы Швезиг
создать фонд в поддержку газопровода (Klimastiftung MV). Его цель заключалась в поддержке проектов по "защите климата" и охране природы. Швезиг заявляла, что у фонда будет ограниченный во времени мандат поддерживать завершение строительства "Северного потока-2".
Как утверждают немецкие СМИ, эта структура финансировалась из средств "Газпрома
" и выступала посредником при заключении договоров с компаниями, готовыми достроить газопровод незадолго до произошедших на них терактов. Уточняется, что все это якобы происходило в обход санкций США
.