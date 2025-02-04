https://ria.ru/20250204/shkolnitsa-1997312837.html

Найденную школьницу из тюменского села вернули в семью

Найденную школьницу из тюменского села вернули в семью - РИА Новости, 04.02.2025

Найденную школьницу из тюменского села вернули в семью

Найденную спустя сутки после исчезновения в Саратовской области 13-летнюю школьницу из тюменского села вернули родителям, сообщила пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T14:21:00+03:00

2025-02-04T14:21:00+03:00

2025-02-04T14:21:00+03:00

россия

саратовская область

тюменская область

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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ТЮМЕНЬ, 4 фев – РИА Новости. Найденную спустя сутки после исчезновения в Саратовской области 13-летнюю школьницу из тюменского села вернули родителям, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Тюменской области. Ранее сообщалось, что в Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения несовершеннолетней, которую 30 января двое мужчин увезли из села Княжево на автомобиле Kia Rio в неизвестном направлении. 31 января машину с разыскиваемой школьницей задержали в Саратовской области, все находившиеся в ней граждане и сама девочка были доставлены в полицию. "Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 13-летней девочки в селе Княжево... В настоящее время все лица установлены и доставлены в Тюмень. Ребенок возвращен родителям… Установлено, что в отношении девочки не совершались противоправные действия", - следует из сообщения. По версии следствия, 13-летняя девочка вела романтическую переписку с подростком из Волгоградской области и сообщила ему, что ей 16 лет. Юноша без ведома родителей взял из дома 40 тысяч рублей, нанял такси и отправился за подругой в село Княжево - они собирались пожениться по обоюдному согласию в Волгоградской области. Как только родители юноши узнали о произошедшем, сразу выехали на автомобиле в Саратовскую область. Выяснили, что девочка солгала о своем возрасте, попытались вернуть ее родителям, но были остановлены по ранее распространенной ориентировке сотрудниками Госавтоинспекции. Отмечается, что продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего, включая возможное давление на девочку. Ведется комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы и установление всех фактов, связанных с инцидентом.

https://ria.ru/20241114/abakan-1983733907.html

https://ria.ru/20240928/pokhischenie-1975152213.html

россия

саратовская область

тюменская область

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россия, саратовская область, тюменская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)