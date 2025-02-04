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Омский школьник провалился под лед, спасая упавший телефон - РИА Новости, 04.02.2025
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15:49 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/shkolnik-1997334000.html
Омский школьник провалился под лед, спасая упавший телефон
Омский школьник провалился под лед, спасая упавший телефон - РИА Новости, 04.02.2025
Омский школьник провалился под лед, спасая упавший телефон
Омский подросток провалился под лед на реке Омь, спасая упавший телефон, рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Омской области. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T15:49:00+03:00
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происшествия
россия
омская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ОМСК 4 фев - РИА Новости. Омский подросток провалился под лед на реке Омь, спасая упавший телефон, рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Омской области. Об инциденте спасателям рассказал друг 16-летнего молодого человека, который гулял с ним около реки. "Он рассказал, что у товарища упал телефон на лед, он полез за гаджетом и провалился. Парень самостоятельно выбрался из воды, но лед трещал, поэтому юноша лежал и не двигался", - сообщили в пресс-службе. Спасатели по штурмовой лестнице и с помощью веревки вытащили школьника. От госпитализации он отказался.
https://ria.ru/20250118/pereprava-1994354107.html
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происшествия, россия, омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Омская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Омский школьник провалился под лед, спасая упавший телефон

МЧС: школьник провалился под лед на реке Омь, спасая упавший телефон

© Фото : МЧС России/TelegramОмский школьник провалился под лед на реке, спасая упавший телефон
Омский школьник провалился под лед на реке, спасая упавший телефон - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Омский школьник провалился под лед на реке, спасая упавший телефон
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ОМСК 4 фев - РИА Новости. Омский подросток провалился под лед на реке Омь, спасая упавший телефон, рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Омской области.
Об инциденте спасателям рассказал друг 16-летнего молодого человека, который гулял с ним около реки.
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"Он рассказал, что у товарища упал телефон на лед, он полез за гаджетом и провалился. Парень самостоятельно выбрался из воды, но лед трещал, поэтому юноша лежал и не двигался", - сообщили в пресс-службе.
Спасатели по штурмовой лестнице и с помощью веревки вытащили школьника. От госпитализации он отказался.
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ПроисшествияРоссияОмская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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