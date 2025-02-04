https://ria.ru/20250204/shkolnik-1997334000.html

Омский школьник провалился под лед, спасая упавший телефон

Омский школьник провалился под лед, спасая упавший телефон - РИА Новости, 04.02.2025

Омский школьник провалился под лед, спасая упавший телефон

Омский подросток провалился под лед на реке Омь, спасая упавший телефон, рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Омской области. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T15:49:00+03:00

2025-02-04T15:49:00+03:00

2025-02-04T15:49:00+03:00

происшествия

россия

омская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ОМСК 4 фев - РИА Новости. Омский подросток провалился под лед на реке Омь, спасая упавший телефон, рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Омской области. Об инциденте спасателям рассказал друг 16-летнего молодого человека, который гулял с ним около реки. "Он рассказал, что у товарища упал телефон на лед, он полез за гаджетом и провалился. Парень самостоятельно выбрался из воды, но лед трещал, поэтому юноша лежал и не двигался", - сообщили в пресс-службе. Спасатели по штурмовой лестнице и с помощью веревки вытащили школьника. От госпитализации он отказался.

https://ria.ru/20250118/pereprava-1994354107.html

https://ria.ru/20250131/podmoskove-1996549336.html

россия

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происшествия, россия, омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)