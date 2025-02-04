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В Приангарье шестиклассник ударил учителя - РИА Новости, 04.02.2025
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14:40 04.02.2025 (обновлено: 15:07 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/shkolnik-1997317376.html
В Приангарье шестиклассник ударил учителя
В Приангарье шестиклассник ударил учителя - РИА Новости, 04.02.2025
В Приангарье шестиклассник ударил учителя
Шестиклассник подрался в школе Усолья-Сибирского с одноклассником, а затем ударил учителя, в инциденте разбирается полиция, сообщило ГУМВД РФ по Иркутской... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T14:40:00+03:00
2025-02-04T15:07:00+03:00
происшествия
усолье-сибирское
иркутская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 4 фев - РИА Новости. Шестиклассник подрался в школе Усолья-Сибирского с одноклассником, а затем ударил учителя, в инциденте разбирается полиция, сообщило ГУМВД РФ по Иркутской области. "Сегодня в школе у 12-летнего ученика случился конфликт с одноклассником, в ходе которого завязалась потасовка. Педагог повела нарушителя к директору, но по дороге в школьном коридоре подросток ударил преподавателя", - говорится в сообщении. Полицейские установили всех участников случившегося и опросили их. Ученика 6-го класса доставили в отдел полиции. С ним работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Школьник уже состоит на соответствующем учете. Решается вопрос о квалификации его действий с точки зрения законодательства. СК и прокуратура по факту инцидента начали проверку.
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усолье-сибирское
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происшествия, усолье-сибирское, иркутская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Усолье-Сибирское, Иркутская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Приангарье шестиклассник ударил учителя

В Приангарье начали проверку после того, как шестиклассник ударил учителя

© Фото : МВД38/TelegramШестиклассник ударил учителя в школе Усолья-Сибирского
Шестиклассник ударил учителя в школе Усолья-Сибирского - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : МВД38/Telegram
Шестиклассник ударил учителя в школе Усолья-Сибирского
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ИРКУТСК, 4 фев - РИА Новости. Шестиклассник подрался в школе Усолья-Сибирского с одноклассником, а затем ударил учителя, в инциденте разбирается полиция, сообщило ГУМВД РФ по Иркутской области.
"Сегодня в школе у 12-летнего ученика случился конфликт с одноклассником, в ходе которого завязалась потасовка. Педагог повела нарушителя к директору, но по дороге в школьном коридоре подросток ударил преподавателя", - говорится в сообщении.
Полицейские установили всех участников случившегося и опросили их. Ученика 6-го класса доставили в отдел полиции. С ним работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Школьник уже состоит на соответствующем учете. Решается вопрос о квалификации его действий с точки зрения законодательства.
СК и прокуратура по факту инцидента начали проверку.
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ПроисшествияУсолье-СибирскоеИркутская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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