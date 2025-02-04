https://ria.ru/20250204/shkolnik-1997317376.html

В Приангарье шестиклассник ударил учителя

В Приангарье шестиклассник ударил учителя - РИА Новости, 04.02.2025

В Приангарье шестиклассник ударил учителя

Шестиклассник подрался в школе Усолья-Сибирского с одноклассником, а затем ударил учителя, в инциденте разбирается полиция, сообщило ГУМВД РФ по Иркутской... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T14:40:00+03:00

2025-02-04T14:40:00+03:00

2025-02-04T15:07:00+03:00

происшествия

усолье-сибирское

иркутская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 4 фев - РИА Новости. Шестиклассник подрался в школе Усолья-Сибирского с одноклассником, а затем ударил учителя, в инциденте разбирается полиция, сообщило ГУМВД РФ по Иркутской области. "Сегодня в школе у 12-летнего ученика случился конфликт с одноклассником, в ходе которого завязалась потасовка. Педагог повела нарушителя к директору, но по дороге в школьном коридоре подросток ударил преподавателя", - говорится в сообщении. Полицейские установили всех участников случившегося и опросили их. Ученика 6-го класса доставили в отдел полиции. С ним работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Школьник уже состоит на соответствующем учете. Решается вопрос о квалификации его действий с точки зрения законодательства. СК и прокуратура по факту инцидента начали проверку.

https://ria.ru/20240913/krym-1972494265.html

усолье-сибирское

иркутская область

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происшествия, усолье-сибирское, иркутская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)