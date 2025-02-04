https://ria.ru/20250204/selidovo-1997220951.html

Украинский участковый в Селидово участвовал в расстрелах, рассказал беженец

Украинский участковый в Селидово участвовал в расстрелах, рассказал беженец - РИА Новости, 04.02.2025

Украинский участковый в Селидово участвовал в расстрелах, рассказал беженец

Участковый украинской полиции участвовал в расстрелах мирных жителей в Селидово в ДНР, об этом РИА Новости рассказал его бывший коллега, беженец из этого города РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T05:51:00+03:00

2025-02-04T05:51:00+03:00

2025-02-04T05:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

селидово

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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Участковый украинской полиции участвовал в расстрелах мирных жителей в Селидово в ДНР, об этом РИА Новости рассказал его бывший коллега, беженец из этого города Александр Забелин. Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль города Селидово в ДНР 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов. "Сам дом находится в центре города, рядом с площадью. Там расстреляли людей, всех, кто находился в подвале. И ходили по квартирам, и расстреливали людей, кто двери открывал. Там был Аяз Салехли. Я с ним знаком по работе в милиции/полиции. Когда я работал, он был участковым, раньше это был начальник милиции общественной безопасности, его звание, по-моему, майор. Он находился там вместе с теми, кто расстреливал", - сказал Забелин. По его словам, в доме, где проходили расстрелы мирных жителей, жили по меньшей мере четверо его знакомых, которых он больше не видел. "Знаю точно, что там учительница жила и женщина, которая котов кормила в первом подъезде. Ребята там, два шахтера жили на втором этаже. После этих случаев я их больше не видел. Об этом более подробно, мне кажется, знают те, кто их оттуда доставал, эти все трупы и их количество", - добавил он. Ранее житель города Селидово Владимир Романенко рассказал РИА Новости, как украинские военные расстреляли и сожгли его семью из пяти человек. Среди погибших - жена Владимира Ольга Романенко 1955 года рождения, сын Роман Романенко 1978 года рождения, племянница Ольга Заварзина 1974 года рождения, внук Владислав Николайчук 1991 года рождения, а также сестра Лидия Заварзина 1955 года рождения.

https://ria.ru/20241226/selidovo-1991355765.html

https://ria.ru/20241124/vsu-1985480826.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

селидово

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, селидово