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Украинский участковый в Селидово участвовал в расстрелах, рассказал беженец - РИА Новости, 04.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:51 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/selidovo-1997220951.html
Украинский участковый в Селидово участвовал в расстрелах, рассказал беженец
Украинский участковый в Селидово участвовал в расстрелах, рассказал беженец - РИА Новости, 04.02.2025
Украинский участковый в Селидово участвовал в расстрелах, рассказал беженец
Участковый украинской полиции участвовал в расстрелах мирных жителей в Селидово в ДНР, об этом РИА Новости рассказал его бывший коллега, беженец из этого города РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T05:51:00+03:00
2025-02-04T05:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
селидово
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Участковый украинской полиции участвовал в расстрелах мирных жителей в Селидово в ДНР, об этом РИА Новости рассказал его бывший коллега, беженец из этого города Александр Забелин. Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль города Селидово в ДНР 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов. "Сам дом находится в центре города, рядом с площадью. Там расстреляли людей, всех, кто находился в подвале. И ходили по квартирам, и расстреливали людей, кто двери открывал. Там был Аяз Салехли. Я с ним знаком по работе в милиции/полиции. Когда я работал, он был участковым, раньше это был начальник милиции общественной безопасности, его звание, по-моему, майор. Он находился там вместе с теми, кто расстреливал", - сказал Забелин. По его словам, в доме, где проходили расстрелы мирных жителей, жили по меньшей мере четверо его знакомых, которых он больше не видел. "Знаю точно, что там учительница жила и женщина, которая котов кормила в первом подъезде. Ребята там, два шахтера жили на втором этаже. После этих случаев я их больше не видел. Об этом более подробно, мне кажется, знают те, кто их оттуда доставал, эти все трупы и их количество", - добавил он. Ранее житель города Селидово Владимир Романенко рассказал РИА Новости, как украинские военные расстреляли и сожгли его семью из пяти человек. Среди погибших - жена Владимира Ольга Романенко 1955 года рождения, сын Роман Романенко 1978 года рождения, племянница Ольга Заварзина 1974 года рождения, внук Владислав Николайчук 1991 года рождения, а также сестра Лидия Заварзина 1955 года рождения.
https://ria.ru/20241226/selidovo-1991355765.html
https://ria.ru/20241124/vsu-1985480826.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, селидово
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Селидово
Украинский участковый в Селидово участвовал в расстрелах, рассказал беженец

Беженец Забелин: в Селидово участковый участвовал в расстрелах мирных жителей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС ДНР в освобожденном городе Селидово
Военнослужащие ВС ДНР в освобожденном городе Селидово - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС ДНР в освобожденном городе Селидово. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Участковый украинской полиции участвовал в расстрелах мирных жителей в Селидово в ДНР, об этом РИА Новости рассказал его бывший коллега, беженец из этого города Александр Забелин.
Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль города Селидово в ДНР 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
Жилой квартал в освобожденном городе Селидово в ДНР. В результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск Центр ВС России полностью освобожден город Селидово Донецкой Народной Республики. - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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"Сам дом находится в центре города, рядом с площадью. Там расстреляли людей, всех, кто находился в подвале. И ходили по квартирам, и расстреливали людей, кто двери открывал. Там был Аяз Салехли. Я с ним знаком по работе в милиции/полиции. Когда я работал, он был участковым, раньше это был начальник милиции общественной безопасности, его звание, по-моему, майор. Он находился там вместе с теми, кто расстреливал", - сказал Забелин.
По его словам, в доме, где проходили расстрелы мирных жителей, жили по меньшей мере четверо его знакомых, которых он больше не видел.
Житель Селидово: украинские военные застрелили и сожгли семью из пяти человек - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
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"Знаю точно, что там учительница жила и женщина, которая котов кормила в первом подъезде. Ребята там, два шахтера жили на втором этаже. После этих случаев я их больше не видел. Об этом более подробно, мне кажется, знают те, кто их оттуда доставал, эти все трупы и их количество", - добавил он.
Ранее житель города Селидово Владимир Романенко рассказал РИА Новости, как украинские военные расстреляли и сожгли его семью из пяти человек. Среди погибших - жена Владимира Ольга Романенко 1955 года рождения, сын Роман Романенко 1978 года рождения, племянница Ольга Заварзина 1974 года рождения, внук Владислав Николайчук 1991 года рождения, а также сестра Лидия Заварзина 1955 года рождения.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСелидово
 
 
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