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Седокова впервые после смерти Тиммы поблагодарила за поддержку и веру в нее - РИА Новости, 04.02.2025
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Шоубиз
 
17:38 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/sedokova-1997361473.html
Седокова впервые после смерти Тиммы поблагодарила за поддержку и веру в нее
Седокова впервые после смерти Тиммы поблагодарила за поддержку и веру в нее - РИА Новости, 04.02.2025
Седокова впервые после смерти Тиммы поблагодарила за поддержку и веру в нее
Певица Анна Седокова впервые после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы обратилась ко всем и поблагодарила за поддержку и веру в нее, пообещав вновь вернуться к... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T17:38:00+03:00
2025-02-04T17:38:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Певица Анна Седокова впервые после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы обратилась ко всем и поблагодарила за поддержку и веру в нее, пообещав вновь вернуться к жизни и творчеству. В правоохранительных органах 17 декабря сообщили РИА Новости, что тело бывшего мужа Седоковой Яниса Тиммы нашли в центре Москвы. По предварительной информации, 32-летний латвийский баскетболист покончил с собой. Прощание со спортсменом прошло 28 декабря в Риге. Седоковой на похоронах не было. "Сейчас вы свидетели самого сложного периода в моей жизни, которого я бы не пожелала никому. Я каждый день все это время пыталась просто встать, просто не упасть, просто пробовать жить дальше. Благодарю вас за то, что вы поддерживали и не сдавались даже тогда, когда сдалась я. Я вам очень благодарна", - сказала она на видео, опубликованном в соцсети Instagram*.Седокова также пообещала вернуться к тому, что у нее получалось делать лучше всего - к написанию и исполнению песен. "Даже если я буду нужна хотя бы одному человеку в этом мире, я буду это делать", - заключила она. Певица не анонсировала выступлений, но, по данным из аккаунта алматинского ресторана Laureate Grand Cafe в Instagram*, она даст концерт в заведении 14 февраля. Седокова и Тимма поженились в 2020 году. В начале декабря 2024 года судебный участок мирового судьи Хорошевского района Москвы удовлетворил иск Седоковой о разводе. В России 32-летний баскетболист выступал за петербургский "Зенит" и подмосковные "Химки" с 2015 по 2021 год.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.
https://rsport.ria.ru/20250203/timmi-rassledovanie-smerti-1996933587.html
https://rsport.ria.ru/20250116/yanis-timma-smert-novosti-1993999635.html
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москва, россия, рига, анна седокова, янис тимма, спорт, новости культуры
Шоубиз, Москва, Россия, Рига, Анна Седокова, Янис Тимма, Спорт, Новости культуры
Седокова впервые после смерти Тиммы поблагодарила за поддержку и веру в нее

Седокова впервые после смерти бывшего мужа Тиммы поблагодарила всех за поддержку

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПевица Анна Седокова
Певица Анна Седокова - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Певица Анна Седокова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Певица Анна Седокова впервые после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы обратилась ко всем и поблагодарила за поддержку и веру в нее, пообещав вновь вернуться к жизни и творчеству.
В правоохранительных органах 17 декабря сообщили РИА Новости, что тело бывшего мужа Седоковой Яниса Тиммы нашли в центре Москвы. По предварительной информации, 32-летний латвийский баскетболист покончил с собой. Прощание со спортсменом прошло 28 декабря в Риге. Седоковой на похоронах не было.
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"Сейчас вы свидетели самого сложного периода в моей жизни, которого я бы не пожелала никому. Я каждый день все это время пыталась просто встать, просто не упасть, просто пробовать жить дальше. Благодарю вас за то, что вы поддерживали и не сдавались даже тогда, когда сдалась я. Я вам очень благодарна", - сказала она на видео, опубликованном в соцсети Instagram*.
Седокова также пообещала вернуться к тому, что у нее получалось делать лучше всего - к написанию и исполнению песен. "Даже если я буду нужна хотя бы одному человеку в этом мире, я буду это делать", - заключила она.
Певица не анонсировала выступлений, но, по данным из аккаунта алматинского ресторана Laureate Grand Cafe в Instagram*, она даст концерт в заведении 14 февраля.
Седокова и Тимма поженились в 2020 году. В начале декабря 2024 года судебный участок мирового судьи Хорошевского района Москвы удовлетворил иск Седоковой о разводе. В России 32-летний баскетболист выступал за петербургский "Зенит" и подмосковные "Химки" с 2015 по 2021 год.
*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.
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