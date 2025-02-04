https://ria.ru/20250204/sedokova-1997361473.html

Седокова впервые после смерти Тиммы поблагодарила за поддержку и веру в нее

Седокова впервые после смерти Тиммы поблагодарила за поддержку и веру в нее - РИА Новости, 04.02.2025

Седокова впервые после смерти Тиммы поблагодарила за поддержку и веру в нее

Певица Анна Седокова впервые после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы обратилась ко всем и поблагодарила за поддержку и веру в нее, пообещав вновь вернуться к... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T17:38:00+03:00

2025-02-04T17:38:00+03:00

2025-02-04T17:38:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Певица Анна Седокова впервые после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы обратилась ко всем и поблагодарила за поддержку и веру в нее, пообещав вновь вернуться к жизни и творчеству. В правоохранительных органах 17 декабря сообщили РИА Новости, что тело бывшего мужа Седоковой Яниса Тиммы нашли в центре Москвы. По предварительной информации, 32-летний латвийский баскетболист покончил с собой. Прощание со спортсменом прошло 28 декабря в Риге. Седоковой на похоронах не было. "Сейчас вы свидетели самого сложного периода в моей жизни, которого я бы не пожелала никому. Я каждый день все это время пыталась просто встать, просто не упасть, просто пробовать жить дальше. Благодарю вас за то, что вы поддерживали и не сдавались даже тогда, когда сдалась я. Я вам очень благодарна", - сказала она на видео, опубликованном в соцсети Instagram*.Седокова также пообещала вернуться к тому, что у нее получалось делать лучше всего - к написанию и исполнению песен. "Даже если я буду нужна хотя бы одному человеку в этом мире, я буду это делать", - заключила она. Певица не анонсировала выступлений, но, по данным из аккаунта алматинского ресторана Laureate Grand Cafe в Instagram*, она даст концерт в заведении 14 февраля. Седокова и Тимма поженились в 2020 году. В начале декабря 2024 года судебный участок мирового судьи Хорошевского района Москвы удовлетворил иск Седоковой о разводе. В России 32-летний баскетболист выступал за петербургский "Зенит" и подмосковные "Химки" с 2015 по 2021 год.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.

https://rsport.ria.ru/20250203/timmi-rassledovanie-smerti-1996933587.html

https://rsport.ria.ru/20250116/yanis-timma-smert-novosti-1993999635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, россия, рига, анна седокова, янис тимма, спорт, новости культуры