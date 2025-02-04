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На Украине сообщили о проверке транспорта и документов в Сумах - РИА Новости, 04.02.2025
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13:40 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/sbu-1997304705.html
На Украине сообщили о проверке транспорта и документов в Сумах
На Украине сообщили о проверке транспорта и документов в Сумах - РИА Новости, 04.02.2025
На Украине сообщили о проверке транспорта и документов в Сумах
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит во вторник "контрразведывательные мероприятия" в Сумах, проход и проезд по городу ограничен, ведется осмотр... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T13:40:00+03:00
2025-02-04T13:40:00+03:00
в мире
сумская область
служба безопасности украины
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит во вторник "контрразведывательные мероприятия" в Сумах, проход и проезд по городу ограничен, ведется осмотр автотранспорта и проверка документов у граждан, сообщает телеканал "Общественное". "В Сумах 4 февраля СБУ проводит контрразведывательные мероприятия. Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. "Общественное" со ссылкой на секретаря управления СБУ в Сумской области Олесю Рапуту отмечает, что "мероприятия проводятся на территории города для предотвращения и нейтрализации угроз разведывательно-подрывной деятельности".
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в мире, сумская область, служба безопасности украины, украина
В мире, Сумская область, Служба безопасности Украины, Украина
На Украине сообщили о проверке транспорта и документов в Сумах

В Сумах СБУ проводит осмотр автотранспорта и проверку документов

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит во вторник "контрразведывательные мероприятия" в Сумах, проход и проезд по городу ограничен, ведется осмотр автотранспорта и проверка документов у граждан, сообщает телеканал "Общественное".
«
"В Сумах 4 февраля СБУ проводит контрразведывательные мероприятия. Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
"Общественное" со ссылкой на секретаря управления СБУ в Сумской области Олесю Рапуту отмечает, что "мероприятия проводятся на территории города для предотвращения и нейтрализации угроз разведывательно-подрывной деятельности".
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