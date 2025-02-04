https://ria.ru/20250204/sbu-1997304705.html
На Украине сообщили о проверке транспорта и документов в Сумах
На Украине сообщили о проверке транспорта и документов в Сумах - РИА Новости, 04.02.2025
На Украине сообщили о проверке транспорта и документов в Сумах
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит во вторник "контрразведывательные мероприятия" в Сумах, проход и проезд по городу ограничен, ведется осмотр... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T13:40:00+03:00
2025-02-04T13:40:00+03:00
2025-02-04T13:40:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит во вторник "контрразведывательные мероприятия" в Сумах, проход и проезд по городу ограничен, ведется осмотр автотранспорта и проверка документов у граждан, сообщает телеканал "Общественное". "В Сумах 4 февраля СБУ проводит контрразведывательные мероприятия. Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. "Общественное" со ссылкой на секретаря управления СБУ в Сумской области Олесю Рапуту отмечает, что "мероприятия проводятся на территории города для предотвращения и нейтрализации угроз разведывательно-подрывной деятельности".
https://ria.ru/20241006/oblava-1976583496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, служба безопасности украины, украина
В мире, Сумская область, Служба безопасности Украины, Украина
На Украине сообщили о проверке транспорта и документов в Сумах
В Сумах СБУ проводит осмотр автотранспорта и проверку документов