https://ria.ru/20250204/sarkisyan-1997341342.html

Саркисяна похоронят 7 февраля

Саркисяна похоронят 7 февраля - РИА Новости, 04.02.2025

Саркисяна похоронят 7 февраля

Основатель добровольческого батальона в ДНР "Арбат" Армен Саркисян будет похоронен 7 февраля на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил батальон "Арбат". РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T16:19:00+03:00

2025-02-04T16:19:00+03:00

2025-02-04T16:32:00+03:00

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россия

москва

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армен саркисян (днр)

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Основатель добровольческого батальона в ДНР "Арбат" Армен Саркисян будет похоронен 7 февраля на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил батальон "Арбат"."Прощание с нашим братом состоится на Троекуровском кладбище в зале прощания 6 февраля с 16.00 до 21.00. Похороны в пятницу 7 февраля на Троекуровском кладбище с 10.00", - говорится в сообщении батальона в Telegram-канале.Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из них впоследствии скончался в больнице – как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, это основатель добровольческого батальона в ДНР Саркисян.Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

https://ria.ru/20250204/podryv-1997319694.html

россия

москва

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Видео с места взрыва в "Алых парусах". Кадры СК России Видео с места взрыва в "Алых парусах". Кадры СК России. 2025-02-04T16:19 true PT0M08S

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