https://ria.ru/20250204/sarkisyan-1997341342.html
Саркисяна похоронят 7 февраля
Саркисяна похоронят 7 февраля - РИА Новости, 04.02.2025
Саркисяна похоронят 7 февраля
Основатель добровольческого батальона в ДНР "Арбат" Армен Саркисян будет похоронен 7 февраля на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил батальон "Арбат". РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T16:19:00+03:00
2025-02-04T16:19:00+03:00
2025-02-04T16:32:00+03:00
взрыв в жк "алые паруса" в москве
россия
москва
жк "алые паруса"
происшествия
армен саркисян (днр)
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Основатель добровольческого батальона в ДНР "Арбат" Армен Саркисян будет похоронен 7 февраля на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил батальон "Арбат"."Прощание с нашим братом состоится на Троекуровском кладбище в зале прощания 6 февраля с 16.00 до 21.00. Похороны в пятницу 7 февраля на Троекуровском кладбище с 10.00", - говорится в сообщении батальона в Telegram-канале.Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из них впоследствии скончался в больнице – как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, это основатель добровольческого батальона в ДНР Саркисян.Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
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Видео с места взрыва в "Алых парусах". Кадры СК России
Видео с места взрыва в "Алых парусах". Кадры СК России.
2025-02-04T16:19
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взрыв в жк "алые паруса" в москве, россия, москва, жк "алые паруса", происшествия, армен саркисян (днр), донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, Россия, Москва, ЖК "Алые паруса", Происшествия, Армен Саркисян (ДНР), Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ)
Саркисяна похоронят 7 февраля
Погибшего при взрыве основателя батальона "Арбат" Саркисяна похоронят 7 февраля