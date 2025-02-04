https://ria.ru/20250204/salvador-1997220757.html

Президент Сальвадора готов принять преступников из США

Президент Сальвадора готов принять преступников из США - РИА Новости, 04.02.2025

Президент Сальвадора готов принять преступников из США

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил о том, что президент Сальвадора Найиб Букеле предложил принять заключенных преступников из США, включая тех, кто... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T05:45:00+03:00

2025-02-04T05:45:00+03:00

2025-02-04T05:45:00+03:00

в мире

сальвадор

сша

латинская америка

марко рубио

найиб букеле

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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил о том, что президент Сальвадора Найиб Букеле предложил принять заключенных преступников из США, включая тех, кто находится в стране на легальных основаниях. "Он предложил разместить в своих тюрьмах опасных американских преступников, находящихся под стражей в нашей стране, в том числе тех, кто имеет гражданство и законное место жительства США", - цитирует слова Рубио агентство Франс Пресс после переговоров госсекретаря с президентом Сальвадора. Ранее Букеле заявил журналистам, что правительства двух стран завершают работу над "беспрецедентным" соглашением в сфере борьбы с миграционным кризисом. Президент отметил, что будущая сделка "не имеет прецедентов" в истории отношений не только между Соединенными Штатами и Сальвадором, но и с другими странами Латинской Америки. Госсекретарь США Марко Рубио находится сейчас в турне по странам Латинской Америки. До Сальвадора он совершил визит в Панаму, по итогам которого президент Хосе Рауль Мулино отказался продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс - один путь". После Сальвадора Рубио посетит Коста-Рику, Гватемалу и Доминиканскую Республику.

https://ria.ru/20250204/migratsiya-1997214621.html

https://ria.ru/20250122/fbr-1995023425.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сальвадор, сша, латинская америка, марко рубио, найиб букеле