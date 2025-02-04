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Президент Сальвадора готов принять преступников из США - РИА Новости, 04.02.2025
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05:45 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/salvador-1997220757.html
Президент Сальвадора готов принять преступников из США
Президент Сальвадора готов принять преступников из США - РИА Новости, 04.02.2025
Президент Сальвадора готов принять преступников из США
Американский госсекретарь Марко Рубио заявил о том, что президент Сальвадора Найиб Букеле предложил принять заключенных преступников из США, включая тех, кто... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T05:45:00+03:00
2025-02-04T05:45:00+03:00
в мире
сальвадор
сша
латинская америка
марко рубио
найиб букеле
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил о том, что президент Сальвадора Найиб Букеле предложил принять заключенных преступников из США, включая тех, кто находится в стране на легальных основаниях. "Он предложил разместить в своих тюрьмах опасных американских преступников, находящихся под стражей в нашей стране, в том числе тех, кто имеет гражданство и законное место жительства США", - цитирует слова Рубио агентство Франс Пресс после переговоров госсекретаря с президентом Сальвадора. Ранее Букеле заявил журналистам, что правительства двух стран завершают работу над "беспрецедентным" соглашением в сфере борьбы с миграционным кризисом. Президент отметил, что будущая сделка "не имеет прецедентов" в истории отношений не только между Соединенными Штатами и Сальвадором, но и с другими странами Латинской Америки. Госсекретарь США Марко Рубио находится сейчас в турне по странам Латинской Америки. До Сальвадора он совершил визит в Панаму, по итогам которого президент Хосе Рауль Мулино отказался продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс - один путь". После Сальвадора Рубио посетит Коста-Рику, Гватемалу и Доминиканскую Республику.
https://ria.ru/20250204/migratsiya-1997214621.html
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в мире, сальвадор, сша, латинская америка, марко рубио, найиб букеле
В мире, Сальвадор, США, Латинская Америка, Марко Рубио, Найиб Букеле
Президент Сальвадора готов принять преступников из США

Рубио: Президент Сальвадора Букеле предложил принять заключенных из США

© Flickr / Yiftah LiebermanВид на Сан-Сальвадор
Вид на Сан-Сальвадор - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Flickr / Yiftah Lieberman
Вид на Сан-Сальвадор. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил о том, что президент Сальвадора Найиб Букеле предложил принять заключенных преступников из США, включая тех, кто находится в стране на легальных основаниях.
"Он предложил разместить в своих тюрьмах опасных американских преступников, находящихся под стражей в нашей стране, в том числе тех, кто имеет гражданство и законное место жительства США", - цитирует слова Рубио агентство Франс Пресс после переговоров госсекретаря с президентом Сальвадора.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Сальвадор и США готовят соглашение о миграционном кризисе
03:24
Ранее Букеле заявил журналистам, что правительства двух стран завершают работу над "беспрецедентным" соглашением в сфере борьбы с миграционным кризисом. Президент отметил, что будущая сделка "не имеет прецедентов" в истории отношений не только между Соединенными Штатами и Сальвадором, но и с другими странами Латинской Америки.
Госсекретарь США Марко Рубио находится сейчас в турне по странам Латинской Америки. До Сальвадора он совершил визит в Панаму, по итогам которого президент Хосе Рауль Мулино отказался продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс - один путь". После Сальвадора Рубио посетит Коста-Рику, Гватемалу и Доминиканскую Республику.
Агент ФБР в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Минюст США задействует ФБР для борьбы с мигрантами
22 января, 17:56
 
В миреСальвадорСШАЛатинская АмерикаМарко РубиоНайиб Букеле
 
 
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