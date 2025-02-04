Президент Сальвадора готов принять преступников из США
Рубио: Президент Сальвадора Букеле предложил принять заключенных из США
Вид на Сан-Сальвадор. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил о том, что президент Сальвадора Найиб Букеле предложил принять заключенных преступников из США, включая тех, кто находится в стране на легальных основаниях.
"Он предложил разместить в своих тюрьмах опасных американских преступников, находящихся под стражей в нашей стране, в том числе тех, кто имеет гражданство и законное место жительства США", - цитирует слова Рубио агентство Франс Пресс после переговоров госсекретаря с президентом Сальвадора.
Ранее Букеле заявил журналистам, что правительства двух стран завершают работу над "беспрецедентным" соглашением в сфере борьбы с миграционным кризисом. Президент отметил, что будущая сделка "не имеет прецедентов" в истории отношений не только между Соединенными Штатами и Сальвадором, но и с другими странами Латинской Америки.
Госсекретарь США Марко Рубио находится сейчас в турне по странам Латинской Америки. До Сальвадора он совершил визит в Панаму, по итогам которого президент Хосе Рауль Мулино отказался продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс - один путь". После Сальвадора Рубио посетит Коста-Рику, Гватемалу и Доминиканскую Республику.
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