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Рубио ждет новые шаги в вопросе Панамского канала - РИА Новости, 04.02.2025
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03:15 04.02.2025 (обновлено: 03:19 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/rubio-1997214338.html
Рубио ждет новые шаги в вопросе Панамского канала
Рубио ждет новые шаги в вопросе Панамского канала - РИА Новости, 04.02.2025
Рубио ждет новые шаги в вопросе Панамского канала
Американский государственный секретарь Марко Рубио заявил в интервью телеканалу Fox News, что в ближайшие дни надеется увидеть новые шаги в вопросе Панамского... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T03:15:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Американский государственный секретарь Марко Рубио заявил в интервью телеканалу Fox News, что в ближайшие дни надеется увидеть новые шаги в вопросе Панамского канала с учетом требований США устранить "контроль" над ним со стороны Китая."Необходимое базовое требование - не должно быть (экономического присутствия - ред.) китайцев и их компаний, осуществляющих эффективный контроль над территорией канала. Это должно произойти… Я надеюсь, что мы увидим шаги, дополнительные шаги в ближайшие дни, чтобы подтвердить это", - сообщил он.Рубио добавил, что США видят множество опций для выполнения своего требования, отказавшись говорить о том, каким будет финальный вариант решения вопроса Панамского канала.
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сша, китай, в мире, марко рубио, панамский канал
США, Китай, В мире, Марко Рубио, Панамский канал
Рубио ждет новые шаги в вопросе Панамского канала

Рубио ждет в ближайшие дни новые шаги в вопросе Панамского канала

© AP Photo / Matias DelacroixПанамский канал
Панамский канал - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Панамский канал. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Американский государственный секретарь Марко Рубио заявил в интервью телеканалу Fox News, что в ближайшие дни надеется увидеть новые шаги в вопросе Панамского канала с учетом требований США устранить "контроль" над ним со стороны Китая.
"Необходимое базовое требование - не должно быть (экономического присутствия - ред.) китайцев и их компаний, осуществляющих эффективный контроль над территорией канала. Это должно произойти… Я надеюсь, что мы увидим шаги, дополнительные шаги в ближайшие дни, чтобы подтвердить это", - сообщил он.
Рубио добавил, что США видят множество опций для выполнения своего требования, отказавшись говорить о том, каким будет финальный вариант решения вопроса Панамского канала.
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