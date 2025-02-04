https://ria.ru/20250204/rubio-1997214338.html

Рубио ждет новые шаги в вопросе Панамского канала

Рубио ждет новые шаги в вопросе Панамского канала - РИА Новости, 04.02.2025

Рубио ждет новые шаги в вопросе Панамского канала

Американский государственный секретарь Марко Рубио заявил в интервью телеканалу Fox News, что в ближайшие дни надеется увидеть новые шаги в вопросе Панамского... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T03:15:00+03:00

2025-02-04T03:15:00+03:00

2025-02-04T03:19:00+03:00

сша

китай

в мире

марко рубио

панамский канал

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992851180_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_710415f38b7bd19bbbe839ad9bd9e194.jpg

ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Американский государственный секретарь Марко Рубио заявил в интервью телеканалу Fox News, что в ближайшие дни надеется увидеть новые шаги в вопросе Панамского канала с учетом требований США устранить "контроль" над ним со стороны Китая."Необходимое базовое требование - не должно быть (экономического присутствия - ред.) китайцев и их компаний, осуществляющих эффективный контроль над территорией канала. Это должно произойти… Я надеюсь, что мы увидим шаги, дополнительные шаги в ближайшие дни, чтобы подтвердить это", - сообщил он.Рубио добавил, что США видят множество опций для выполнения своего требования, отказавшись говорить о том, каким будет финальный вариант решения вопроса Панамского канала.

https://ria.ru/20250203/tramp-1996942353.html

сша

китай

панамский канал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, китай, в мире, марко рубио, панамский канал