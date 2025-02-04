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В Ростовской области около 30 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 04.02.2025
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09:33 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/rostov-1997237778.html
В Ростовской области около 30 тысяч человек остались без света
В Ростовской области около 30 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 04.02.2025
В Ростовской области около 30 тысяч человек остались без света
Около 30 тысяч жителей Азовского района Ростовской области остались без света из-за снегопада, оборвавшего линии электропередачи, сообщил глава администрации... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T09:33:00+03:00
2025-02-04T09:33:00+03:00
происшествия
жкх
азовский район
ростовская область
ростов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 фев - РИА Новости. Около 30 тысяч жителей Азовского района Ростовской области остались без света из-за снегопада, оборвавшего линии электропередачи, сообщил глава администрации района Александр Палатный. Ночью в регионе выпал снег. По данным администрации Ростова, только в городе высота снежного покрова превысила 20 сантиметров. "В результате прохождения атмосферного фронта с обилием осадков в Азовском районе имеют место порывы линий электропередачи. По состоянию на 07.00 аварийное отключение подачи электроэнергии зафиксировано в 21 населенном пункте. Без света около 30 тысяч человек", - написал Палатный в Telegram-канале. К работам по устранению последствий стихии привлечены шесть аварийных бригад, в течение дня группировку сил и средств планируется нарастить. В Ростове-на-Дону, по информации администрации города, мокрый снег также стал причиной падения 41 дерева. Троллейбусы 1, 17, 22 не работают в связи с падением деревьев.
https://ria.ru/20250201/politsejskie-1996814455.html
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происшествия, жкх, азовский район, ростовская область, ростов
Происшествия, ЖКХ, Азовский район, Ростовская область, Ростов
В Ростовской области около 30 тысяч человек остались без света

В Ростовской области около 30 тысяч человек остались без света из-за снегопада

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСнегопад
Снегопад - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 фев - РИА Новости. Около 30 тысяч жителей Азовского района Ростовской области остались без света из-за снегопада, оборвавшего линии электропередачи, сообщил глава администрации района Александр Палатный.
Ночью в регионе выпал снег. По данным администрации Ростова, только в городе высота снежного покрова превысила 20 сантиметров.
"В результате прохождения атмосферного фронта с обилием осадков в Азовском районе имеют место порывы линий электропередачи. По состоянию на 07.00 аварийное отключение подачи электроэнергии зафиксировано в 21 населенном пункте. Без света около 30 тысяч человек", - написал Палатный в Telegram-канале.
К работам по устранению последствий стихии привлечены шесть аварийных бригад, в течение дня группировку сил и средств планируется нарастить.
В Ростове-на-Дону, по информации администрации города, мокрый снег также стал причиной падения 41 дерева. Троллейбусы 1, 17, 22 не работают в связи с падением деревьев.
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