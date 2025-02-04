https://ria.ru/20250204/rossiyane-1997179805.html

Большинство россиян проводят зимний досуг за фильмами, сериалами и шоу

Большинство россиян проводят зимний досуг за фильмами, сериалами и шоу - РИА Новости, 04.02.2025

Большинство россиян проводят зимний досуг за фильмами, сериалами и шоу

Социальная сеть "Одноклассники", финтех-компания ЮMoney и платежный сервис ЮKassa провели опрос среди 1500 пользователей, чтобы выяснить, как они проводят свой... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T10:00:00+03:00

2025-02-04T10:00:00+03:00

2025-02-04T10:00:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Социальная сеть "Одноклассники", финтех-компания ЮMoney и платежный сервис ЮKassa провели опрос среди 1500 пользователей, чтобы выяснить, как они проводят свой досуг зимой, сколько тратят на развлечения и какой контент чаще всего смотрят в соцсетях.Согласно данным опроса, более половины респондентов (52%) любят проводить зимние выходные в домашней обстановке, 30% из них предпочитают сидеть в соцсетях. По данным ОК, с начала зимы в сервисе "Увлечения" наибольшим спросом пользуются творческие мастер-классы о том, как рисовать зимние пейзажи и делать своими руками украшения. Также пользователям интересны идеи горячих блюд к столу и лайфхаки о том, как грамотно ухаживать за садом во время теплой зимы.По данным исследования, еще 27% россиян предпочитают в зимние выходные гулять по городу и только четверть опрошенных выбирают зимние развлечения (коньки, лыжи, горки).Отвечая на вопрос о том, с кем россияне предпочитают проводить выходные, почти 50% респондентов признались, что проводят зимний досуг с семьей, а другая половина – наедине с собой, с друзьями, любимым человеком, новыми знакомыми или с коллегами.Что касается видов любимого зимнего досуга, то более половины опрошенных (53%) отметили, что любят смотреть фильмы, сериалы и шоу. Это подтверждают и данные платежного сервиса ЮKassа: в декабре 2024 года число покупок фильмов и музыки выросло на 7% по сравнению с ноябрём, а число покупок печатных и аудиокниг увеличилось на 11% месяц к месяцу.26% россиян проводят время за чтением книг, а 25% предпочитают гулять на улице. Четверть опрошенных также любят играть в видеоигры. Еще 12% ходят в кино или театры, 8% – на зимние свидания и встречи, 4% респондентов не любят зиму и уезжают на этот период в теплые страны, примерно столько же ходят на творческие мастер-классы или увлекаются гастротуризмом.Согласно опросу, 30% респондентов не считают, сколько денег у них уходит на зимний досуг. Ещё 13% тратят на зимние развлечения от 3 до 5 тыс. рублей в месяц, по 10% россиян выделяют на это от 1 до 2 тыс. рублей в месяц и от 6 до 10 тыс. рублей в месяц, 5% – от 11 до 15 тыс. рублей в месяц. Еще 7% тратят на зимние развлечения от 16 до 20 тыс. рублей в месяц.

https://ria.ru/20250122/ok-1994876919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

соцсети, одноклассники, досуг, общество