Рейтинг@Mail.ru
Большинство россиян проводят зимний досуг за фильмами, сериалами и шоу - РИА Новости, 04.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/rossiyane-1997179805.html
Большинство россиян проводят зимний досуг за фильмами, сериалами и шоу
Большинство россиян проводят зимний досуг за фильмами, сериалами и шоу - РИА Новости, 04.02.2025
Большинство россиян проводят зимний досуг за фильмами, сериалами и шоу
Социальная сеть "Одноклассники", финтех-компания ЮMoney и платежный сервис ЮKassa провели опрос среди 1500 пользователей, чтобы выяснить, как они проводят свой... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T10:00:00+03:00
2025-02-04T10:00:00+03:00
соцсети
одноклассники
досуг
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840105951_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_7e590da074cd7589a7d5ef339a01da6e.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Социальная сеть "Одноклассники", финтех-компания ЮMoney и платежный сервис ЮKassa провели опрос среди 1500 пользователей, чтобы выяснить, как они проводят свой досуг зимой, сколько тратят на развлечения и какой контент чаще всего смотрят в соцсетях.Согласно данным опроса, более половины респондентов (52%) любят проводить зимние выходные в домашней обстановке, 30% из них предпочитают сидеть в соцсетях. По данным ОК, с начала зимы в сервисе "Увлечения" наибольшим спросом пользуются творческие мастер-классы о том, как рисовать зимние пейзажи и делать своими руками украшения. Также пользователям интересны идеи горячих блюд к столу и лайфхаки о том, как грамотно ухаживать за садом во время теплой зимы.По данным исследования, еще 27% россиян предпочитают в зимние выходные гулять по городу и только четверть опрошенных выбирают зимние развлечения (коньки, лыжи, горки).Отвечая на вопрос о том, с кем россияне предпочитают проводить выходные, почти 50% респондентов признались, что проводят зимний досуг с семьей, а другая половина – наедине с собой, с друзьями, любимым человеком, новыми знакомыми или с коллегами.Что касается видов любимого зимнего досуга, то более половины опрошенных (53%) отметили, что любят смотреть фильмы, сериалы и шоу. Это подтверждают и данные платежного сервиса ЮKassа: в декабре 2024 года число покупок фильмов и музыки выросло на 7% по сравнению с ноябрём, а число покупок печатных и аудиокниг увеличилось на 11% месяц к месяцу.26% россиян проводят время за чтением книг, а 25% предпочитают гулять на улице. Четверть опрошенных также любят играть в видеоигры. Еще 12% ходят в кино или театры, 8% – на зимние свидания и встречи, 4% респондентов не любят зиму и уезжают на этот период в теплые страны, примерно столько же ходят на творческие мастер-классы или увлекаются гастротуризмом.Согласно опросу, 30% респондентов не считают, сколько денег у них уходит на зимний досуг. Ещё 13% тратят на зимние развлечения от 3 до 5 тыс. рублей в месяц, по 10% россиян выделяют на это от 1 до 2 тыс. рублей в месяц и от 6 до 10 тыс. рублей в месяц, 5% – от 11 до 15 тыс. рублей в месяц. Еще 7% тратят на зимние развлечения от 16 до 20 тыс. рублей в месяц.
https://ria.ru/20250122/ok-1994876919.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840105951_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_155b768613eb8734eab4e96a3a2ad069.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
соцсети, одноклассники, досуг, общество
Соцсети, Одноклассники, Досуг, Общество

Большинство россиян проводят зимний досуг за фильмами, сериалами и шоу

© Фото : FreepikМолодые люди смотрят фильм
Молодые люди смотрят фильм - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : Freepik
Молодые люди смотрят фильм. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Социальная сеть "Одноклассники", финтех-компания ЮMoney и платежный сервис ЮKassa провели опрос среди 1500 пользователей, чтобы выяснить, как они проводят свой досуг зимой, сколько тратят на развлечения и какой контент чаще всего смотрят в соцсетях.
© ОК Большинство россиян проводят зимний досуг за просмотром фильмов, сериалов и шоу
Большинство россиян проводят зимний досуг за просмотром фильмов, сериалов и шоу - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© ОК
Согласно данным опроса, более половины респондентов (52%) любят проводить зимние выходные в домашней обстановке, 30% из них предпочитают сидеть в соцсетях. По данным ОК, с начала зимы в сервисе "Увлечения" наибольшим спросом пользуются творческие мастер-классы о том, как рисовать зимние пейзажи и делать своими руками украшения. Также пользователям интересны идеи горячих блюд к столу и лайфхаки о том, как грамотно ухаживать за садом во время теплой зимы.
По данным исследования, еще 27% россиян предпочитают в зимние выходные гулять по городу и только четверть опрошенных выбирают зимние развлечения (коньки, лыжи, горки).
Отвечая на вопрос о том, с кем россияне предпочитают проводить выходные, почти 50% респондентов признались, что проводят зимний досуг с семьей, а другая половина – наедине с собой, с друзьями, любимым человеком, новыми знакомыми или с коллегами.
Что касается видов любимого зимнего досуга, то более половины опрошенных (53%) отметили, что любят смотреть фильмы, сериалы и шоу. Это подтверждают и данные платежного сервиса ЮKassа: в декабре 2024 года число покупок фильмов и музыки выросло на 7% по сравнению с ноябрём, а число покупок печатных и аудиокниг увеличилось на 11% месяц к месяцу.
© ОК Большинство россиян проводят зимний досуг за просмотром фильмов, сериалов и шоу
Большинство россиян проводят зимний досуг за просмотром фильмов, сериалов и шоу - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© ОК
26% россиян проводят время за чтением книг, а 25% предпочитают гулять на улице. Четверть опрошенных также любят играть в видеоигры. Еще 12% ходят в кино или театры, 8% – на зимние свидания и встречи, 4% респондентов не любят зиму и уезжают на этот период в теплые страны, примерно столько же ходят на творческие мастер-классы или увлекаются гастротуризмом.
Согласно опросу, 30% респондентов не считают, сколько денег у них уходит на зимний досуг. Ещё 13% тратят на зимние развлечения от 3 до 5 тыс. рублей в месяц, по 10% россиян выделяют на это от 1 до 2 тыс. рублей в месяц и от 6 до 10 тыс. рублей в месяц, 5% – от 11 до 15 тыс. рублей в месяц. Еще 7% тратят на зимние развлечения от 16 до 20 тыс. рублей в месяц.
ОК Знакомства - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Одноклассники запустили сервис для знакомств
22 января, 10:00
 
СоцсетиОдноклассникиДосугОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала