https://ria.ru/20250204/rossija-1997236312.html

Россия готова к согласованию баланса интересов в мире, заявил Лавров

Россия готова к согласованию баланса интересов в мире, заявил Лавров - РИА Новости, 04.02.2025

Россия готова к согласованию баланса интересов в мире, заявил Лавров

Россия готова к работе по согласованию баланса интересов в международной политике, мнение о несвоевременности диалога по мироустройству в условиях... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T09:23:00+03:00

2025-02-04T09:23:00+03:00

2025-02-04T09:23:00+03:00

в мире

россия

украина

сергей лавров

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Россия готова к работе по согласованию баланса интересов в международной политике, мнение о несвоевременности диалога по мироустройству в условиях продолжающегося конфликта на Украине – от лукавого, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. "Россия готова к совместной честной работе по согласованию баланса интересов и укреплению правовых начал международных отношений", - написал он в статье для журнала "Россия в глобальной политике". Как отметил министр, мнение, что обсуждать желаемое мироустройство в условиях продолжающегося конфликта на Украине не своевременно – "от лукавого". Лавров при этом напомнил, что даже в разгар Второй мировой войны союзники обсуждали послевоенный мировой порядок.

https://ria.ru/20241229/lavrov-1991936246.html

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в мире, россия, украина, сергей лавров