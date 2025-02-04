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Россия готова к согласованию баланса интересов в мире, заявил Лавров - РИА Новости, 04.02.2025
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09:23 04.02.2025
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Россия готова к согласованию баланса интересов в мире, заявил Лавров
Россия готова к согласованию баланса интересов в мире, заявил Лавров - РИА Новости, 04.02.2025
Россия готова к согласованию баланса интересов в мире, заявил Лавров
Россия готова к работе по согласованию баланса интересов в международной политике, мнение о несвоевременности диалога по мироустройству в условиях... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T09:23:00+03:00
2025-02-04T09:23:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Россия готова к работе по согласованию баланса интересов в международной политике, мнение о несвоевременности диалога по мироустройству в условиях продолжающегося конфликта на Украине – от лукавого, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. "Россия готова к совместной честной работе по согласованию баланса интересов и укреплению правовых начал международных отношений", - написал он в статье для журнала "Россия в глобальной политике". Как отметил министр, мнение, что обсуждать желаемое мироустройство в условиях продолжающегося конфликта на Украине не своевременно – "от лукавого". Лавров при этом напомнил, что даже в разгар Второй мировой войны союзники обсуждали послевоенный мировой порядок.
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в мире, россия, украина, сергей лавров
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров
Россия готова к согласованию баланса интересов в мире, заявил Лавров

Лавров: Россия готова к согласованию баланса интересов в международной политике

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Россия готова к работе по согласованию баланса интересов в международной политике, мнение о несвоевременности диалога по мироустройству в условиях продолжающегося конфликта на Украине – от лукавого, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
"Россия готова к совместной честной работе по согласованию баланса интересов и укреплению правовых начал международных отношений", - написал он в статье для журнала "Россия в глобальной политике".
Как отметил министр, мнение, что обсуждать желаемое мироустройство в условиях продолжающегося конфликта на Украине не своевременно – "от лукавого". Лавров при этом напомнил, что даже в разгар Второй мировой войны союзники обсуждали послевоенный мировой порядок.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Сергей Лавров: разумеется, у Трампа есть рычаги воздействия на Киев
29 декабря 2024, 07:00
 
В миреРоссияУкраинаСергей Лавров
 
 
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