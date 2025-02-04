https://ria.ru/20250204/rossija-1997214785.html

Ганчев рассказал о желании жителей Харьковской области провести референдум

Ганчев рассказал о желании жителей Харьковской области провести референдум - РИА Новости, 04.02.2025

Ганчев рассказал о желании жителей Харьковской области провести референдум

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в интервью РИА Новости, что в 2022 году был проведен опрос среди жителей освобожденной... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T03:26:00+03:00

2025-02-04T03:26:00+03:00

2025-02-04T03:45:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в интервью РИА Новости, что в 2022 году был проведен опрос среди жителей освобожденной части региона, который показал, что люди готовы стать частью России, но референдум провести не успели. По словам Ганчева, когда российская администрация начала свою деятельность на освобожденной части Харьковской области в 2022 году, в первую очередь стали выяснять потребности жителей, восстанавливать инфраструктуру. "Мы изучали общественное мнение и уже практически к сентябрю 2022 года сделали для себя выводы, что основная часть (населения - ред), освобожденная часть территории Харьковской области, были за то, чтобы все-таки .. они видят свое будущее в составе Российской Федерации", - сказал Ганчев. Он отметил, что его администрация готова была принимать соответствующие политические решения, для проведения референдума уже готовились участки в школах. "Но не успели принять это решение, политическое решение - провести референдум. Пришлось покинуть территорию. Но наши цели и задачи остаются. Цель военно-гражданской администрации сегодня: поддерживать население, которое остается на территории Харьковской области", - сказал Ганчев, отметив, что около 70 тысяч харьковчан выехали в Россию. Он добавил, что если бы не события в начале сентября, Харьковская область "могла бы стать пятым регионом, который вошел в состав России с 30 сентября". В начале сентября 2022 года Ганчев заявил об эвакуации из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи Харьковской области. В министерстве обороны России 12 сентября 2022 года сообщали, что российские военные из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.

https://ria.ru/20250203/vsu-1997066540.html

https://ria.ru/20250203/kupjansk-1996953993.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, харьковская область, виталий ганчев