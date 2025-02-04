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Появились результаты проверки рыбной продукции из Черного моря - РИА Новости, 04.02.2025
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15:24 04.02.2025 (обновлено: 15:31 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/rospotrebnadzor-1997328012.html
Появились результаты проверки рыбной продукции из Черного моря
Появились результаты проверки рыбной продукции из Черного моря - РИА Новости, 04.02.2025
Появились результаты проверки рыбной продукции из Черного моря
Проведено более 1 тысячи исследований рыбной продукции из Чёрного моря, несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T15:24:00+03:00
2025-02-04T15:31:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
черное море
севастополь
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
керченский пролив
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Проведено более 1 тысячи исследований рыбной продукции из Чёрного моря, несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Продолжается контроль за безопасностью рыбной продукции, выловленной в Черном море. Проведено около более 1 тысячи исследований, при этом несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено", - говорится в сообщении.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250122/rosselhoznadzor-1994939416.html
https://ria.ru/20250131/rospotrebnadzor-1996650237.html
черное море
севастополь
керченский пролив
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), черное море, севастополь, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, керченский пролив
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Черное море, Севастополь, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, Керченский пролив
Появились результаты проверки рыбной продукции из Черного моря

Проверка рыбной продукции из Черного моря не показала несоответствий нормативам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБерег Черного моря
Берег Черного моря - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Берег Черного моря. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Проведено более 1 тысячи исследований рыбной продукции из Чёрного моря, несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Продолжается контроль за безопасностью рыбной продукции, выловленной в Черном море. Проведено около более 1 тысячи исследований, при этом несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено", - говорится в сообщении.
Специалист Морспасслужбы во время первого этапа откачки мазута из танкера Волгонефть-239, стоящего на мели у мыса Панагия - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Россельхознадзор проверил рыбу, выловленную в Черном и Азовском морях
22 января, 11:12
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
Танкер Волгонефть-239, стоящий на мели у мыса Панагия - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с разливом мазута в Черном море
31 января, 15:26
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Черное мореСевастопольКрушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествияКерченский пролив
 
 
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