https://ria.ru/20250204/rospotrebnadzor-1997328012.html

Появились результаты проверки рыбной продукции из Черного моря

Появились результаты проверки рыбной продукции из Черного моря - РИА Новости, 04.02.2025

Появились результаты проверки рыбной продукции из Черного моря

Проведено более 1 тысячи исследований рыбной продукции из Чёрного моря, несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T15:24:00+03:00

2025-02-04T15:24:00+03:00

2025-02-04T15:31:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

черное море

севастополь

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

керченский пролив

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Проведено более 1 тысячи исследований рыбной продукции из Чёрного моря, несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Продолжается контроль за безопасностью рыбной продукции, выловленной в Черном море. Проведено около более 1 тысячи исследований, при этом несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено", - говорится в сообщении.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250122/rosselhoznadzor-1994939416.html

https://ria.ru/20250131/rospotrebnadzor-1996650237.html

черное море

севастополь

керченский пролив

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), черное море, севастополь, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, керченский пролив