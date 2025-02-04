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Рогов заявил, что сбитый Су-27 "поверг в уныние" летчиков ВСУ
Рогов заявил, что сбитый Су-27 "поверг в уныние" летчиков ВСУ - РИА Новости, 04.02.2025
Рогов заявил, что сбитый Су-27 "поверг в уныние" летчиков ВСУ
Сбитый украинский истребитель Су-27 "поверг в уныние" значительную часть оставшихся летчиков ВСУ, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T09:14:00+03:00
2025-02-04T09:14:00+03:00
2025-02-04T15:39:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости. Сбитый украинский истребитель Су-27 "поверг в уныние" значительную часть оставшихся летчиков ВСУ, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее в понедельник в Минобороны России сообщили, что истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-27 воздушных сил Украины. Позднее в 831-й бригаде тактической авиации ВСУ подтвердили, что украинский летчик-истребитель капитан Иван Болотов уничтожен во время боевого вылета. "Сбитый истребитель и смерть Болотова повергли в уныние значительную часть оставшихся летунов ВСУ по той простой причине, что погибший летчик без преувеличения считался асом у режима Зеленского", — сказал Рогов. По его словам, Болотов воевал с февраля 2022 года. "Это был опытный летчик, на которого у командования ВСУ были большие планы. У режима Зеленского не остается нормальных асов, поэтому все чаще он кричит о необходимости открытого привлечения западных военных, прежде всего из стран ЕС, чтобы удержаться у власти", — сказал Рогов.
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россия, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, евросоюз, су-27
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Евросоюз, Су-27
Рогов заявил, что сбитый Су-27 "поверг в уныние" летчиков ВСУ
Рогов: сбитый Су-27 поверг в уныние значительную часть оставшихся летчиков ВСУ