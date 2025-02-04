https://ria.ru/20250204/rebenok-1997236031.html

В Калининградской области нашли тело убитого мальчика

В Калининградской области нашли тело убитого мальчика - РИА Новости, 04.02.2025

В Калининградской области нашли тело убитого мальчика

В Черняховске обнаружили тело убитого семилетнего мальчика, сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T09:19:00+03:00

2025-02-04T09:19:00+03:00

2025-02-04T14:48:00+03:00

происшествия

черняховск

калининградская область

россия

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В Черняховске обнаружили тело убитого семилетнего мальчика, сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области. "Тело ребенка обнаружено в болотистой местности на территории города Черняховска", — уточнило ведомство. О пропаже ребенка накануне утром в правоохранительные органы сообщила его мать. По предварительным данным, около 22:00 мск в воскресенье в Черняховске семилетний мальчик ушел из дома после ссоры с родителями и не вернулся. Во вторник пресс-служба СУ СК России по региону сообщила о задержании его отчима по подозрению в убийстве. Прокуратура уточнила, что в ближайшее время решат вопрос об избрании 42-летнему мужчине меры пресечения. По предварительным данным, мать мальчика к преступлению непричастна, сообщало ранее СУ СК России.

https://ria.ru/20250130/koloniya-1996419688.html

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черняховск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Допрос подозреваемого в убийстве семилетнего ребенка в Калининградской области В Черняховске обнаружили тело убитого семилетнего мальчика, сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области. 2025-02-04T09:19 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, черняховск, калининградская область, россия