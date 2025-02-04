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В Калининградской области нашли тело убитого мальчика
В Калининградской области нашли тело убитого мальчика - РИА Новости, 04.02.2025
В Калининградской области нашли тело убитого мальчика
В Черняховске обнаружили тело убитого семилетнего мальчика, сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T09:19:00+03:00
2025-02-04T09:19:00+03:00
2025-02-04T14:48:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В Черняховске обнаружили тело убитого семилетнего мальчика, сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области. "Тело ребенка обнаружено в болотистой местности на территории города Черняховска", — уточнило ведомство. О пропаже ребенка накануне утром в правоохранительные органы сообщила его мать. По предварительным данным, около 22:00 мск в воскресенье в Черняховске семилетний мальчик ушел из дома после ссоры с родителями и не вернулся. Во вторник пресс-служба СУ СК России по региону сообщила о задержании его отчима по подозрению в убийстве. Прокуратура уточнила, что в ближайшее время решат вопрос об избрании 42-летнему мужчине меры пресечения. По предварительным данным, мать мальчика к преступлению непричастна, сообщало ранее СУ СК России.
https://ria.ru/20250130/koloniya-1996419688.html
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Допрос подозреваемого в убийстве семилетнего ребенка в Калининградской области
В Черняховске обнаружили тело убитого семилетнего мальчика, сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
2025-02-04T09:19
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происшествия, черняховск, калининградская область, россия
Происшествия, Черняховск, Калининградская область, Россия
В Калининградской области нашли тело убитого мальчика
Тело убитого в Черняховске семилетнего мальчика нашли в болоте