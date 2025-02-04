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Минобороны рассказало о подвиге раненого солдата в зоне СВО
Минобороны рассказало о подвиге раненого солдата в зоне СВО - РИА Новости, 04.02.2025
Минобороны рассказало о подвиге раненого солдата в зоне СВО
Гвардии младший сержант Виталий Разумов, несмотря на ранение, обеспечил выход российских штурмовиков во фланг оборонительных позиций ВСУ, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T00:24:00+03:00
2025-02-04T00:24:00+03:00
2025-02-04T00:24:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Гвардии младший сержант Виталий Разумов, несмотря на ранение, обеспечил выход российских штурмовиков во фланг оборонительных позиций ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. По данным министерства, штурмовая группа, в составе которой гвардии младший сержант Виталий Разумов выполнял боевую задачу по захвату опорного пункта ВСУ, скрытно двигалась по местности, но была обнаружена украинскими войсками. "Гвардии младший сержант Разумов, быстро сориентировавшись в обстановке, занял удобную огневую позицию и метким огнем уничтожил вражеского стрелка, но и сам получил сквозное пулевое ранение ноги. Несмотря на ранение, продолжил вести огонь по вражеской пулеметной огневой точке. Прикрывая действия группы, Виталий Разумов обеспечил выход российских штурмовиков во фланг оборонительных позиций противника", - говорится в сообщении. Уточняется, что штурмовая группа уничтожила трех украинских военнослужащих, вынудив остальных спешно покинуть опорный пункт. "Гвардии младший сержант Разумов, продолжая действовать в составе группы, оборудовал огневую точку для обороны и удерживал позицию до подхода основных сил. Благодаря самоотверженным действиям и мужеству гвардии младшего сержанта Виталия Разумова, штурмовая группа получила тактическое преимущество и успешно выполнила поставленную боевую задачу", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Россия, Украина
Минобороны рассказало о подвиге раненого солдата в зоне СВО
Минобороны: сержант Разумов обеспечил выход российских штурмовиков во фланг ВСУ
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Гвардии младший сержант Виталий Разумов, несмотря на ранение, обеспечил выход российских штурмовиков во фланг оборонительных позиций ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
По данным министерства, штурмовая группа, в составе которой гвардии младший сержант Виталий Разумов выполнял боевую задачу по захвату опорного пункта ВСУ
, скрытно двигалась по местности, но была обнаружена украинскими войсками.
"Гвардии младший сержант Разумов, быстро сориентировавшись в обстановке, занял удобную огневую позицию и метким огнем уничтожил вражеского стрелка, но и сам получил сквозное пулевое ранение ноги. Несмотря на ранение, продолжил вести огонь по вражеской пулеметной огневой точке. Прикрывая действия группы, Виталий Разумов обеспечил выход российских штурмовиков во фланг оборонительных позиций противника", - говорится в сообщении.
Уточняется, что штурмовая группа уничтожила трех украинских военнослужащих, вынудив остальных спешно покинуть опорный пункт.
"Гвардии младший сержант Разумов, продолжая действовать в составе группы, оборудовал огневую точку для обороны и удерживал позицию до подхода основных сил. Благодаря самоотверженным действиям и мужеству гвардии младшего сержанта Виталия Разумова, штурмовая группа получила тактическое преимущество и успешно выполнила поставленную боевую задачу", - сообщили в Минобороны.