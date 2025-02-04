Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о подвиге раненого солдата в зоне СВО - РИА Новости, 04.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:24 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/razumov-1997201766.html
Минобороны рассказало о подвиге раненого солдата в зоне СВО
Минобороны рассказало о подвиге раненого солдата в зоне СВО - РИА Новости, 04.02.2025
Минобороны рассказало о подвиге раненого солдата в зоне СВО
Гвардии младший сержант Виталий Разумов, несмотря на ранение, обеспечил выход российских штурмовиков во фланг оборонительных позиций ВСУ, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T00:24:00+03:00
2025-02-04T00:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854398629_0:256:3071:1983_1920x0_80_0_0_9b80b68400a9b61cc2a228362abe75cd.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Гвардии младший сержант Виталий Разумов, несмотря на ранение, обеспечил выход российских штурмовиков во фланг оборонительных позиций ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. По данным министерства, штурмовая группа, в составе которой гвардии младший сержант Виталий Разумов выполнял боевую задачу по захвату опорного пункта ВСУ, скрытно двигалась по местности, но была обнаружена украинскими войсками. "Гвардии младший сержант Разумов, быстро сориентировавшись в обстановке, занял удобную огневую позицию и метким огнем уничтожил вражеского стрелка, но и сам получил сквозное пулевое ранение ноги. Несмотря на ранение, продолжил вести огонь по вражеской пулеметной огневой точке. Прикрывая действия группы, Виталий Разумов обеспечил выход российских штурмовиков во фланг оборонительных позиций противника", - говорится в сообщении. Уточняется, что штурмовая группа уничтожила трех украинских военнослужащих, вынудив остальных спешно покинуть опорный пункт. "Гвардии младший сержант Разумов, продолжая действовать в составе группы, оборудовал огневую точку для обороны и удерживал позицию до подхода основных сил. Благодаря самоотверженным действиям и мужеству гвардии младшего сержанта Виталия Разумова, штурмовая группа получила тактическое преимущество и успешно выполнила поставленную боевую задачу", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20250203/ukraine-1997119310.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854398629_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_98e2d347953c790af1a4ee93fd2f8183.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Россия, Украина
Минобороны рассказало о подвиге раненого солдата в зоне СВО

Минобороны: сержант Разумов обеспечил выход российских штурмовиков во фланг ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСВО
СВО - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Гвардии младший сержант Виталий Разумов, несмотря на ранение, обеспечил выход российских штурмовиков во фланг оборонительных позиций ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
По данным министерства, штурмовая группа, в составе которой гвардии младший сержант Виталий Разумов выполнял боевую задачу по захвату опорного пункта ВСУ, скрытно двигалась по местности, но была обнаружена украинскими войсками.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Сырский пошел на отчаянные меры из-за положения ВСУ
Вчера, 15:50
"Гвардии младший сержант Разумов, быстро сориентировавшись в обстановке, занял удобную огневую позицию и метким огнем уничтожил вражеского стрелка, но и сам получил сквозное пулевое ранение ноги. Несмотря на ранение, продолжил вести огонь по вражеской пулеметной огневой точке. Прикрывая действия группы, Виталий Разумов обеспечил выход российских штурмовиков во фланг оборонительных позиций противника", - говорится в сообщении.
Уточняется, что штурмовая группа уничтожила трех украинских военнослужащих, вынудив остальных спешно покинуть опорный пункт.
"Гвардии младший сержант Разумов, продолжая действовать в составе группы, оборудовал огневую точку для обороны и удерживал позицию до подхода основных сил. Благодаря самоотверженным действиям и мужеству гвардии младшего сержанта Виталия Разумова, штурмовая группа получила тактическое преимущество и успешно выполнила поставленную боевую задачу", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала