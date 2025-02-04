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В Курской области сбили беспилотник ВСУ
В Курской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 04.02.2025
В Курской области сбили беспилотник ВСУ
Средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T16:09:00+03:00
2025-02-04T16:09:00+03:00
2025-02-04T16:10:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. "Около 15.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, безопасность
Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
В Курской области сбили беспилотник ВСУ
Минобороны: ПВО сбила украинский БПЛА над Курской областью