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Силы ПВО уничтожили украинскую ракету над Азовским морем - РИА Новости, 04.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:09 04.02.2025 (обновлено: 07:14 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/pvo-1997224522.html
Силы ПВО уничтожили украинскую ракету над Азовским морем
Силы ПВО уничтожили украинскую ракету над Азовским морем - РИА Новости, 04.02.2025
Силы ПВО уничтожили украинскую ракету над Азовским морем
Средства ПВО уничтожили ночью украинскую управляемую ракету большой дальности "Нептун" над Азовским морем, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T07:09:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
азовское море
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили ночью украинскую управляемую ракету большой дальности "Нептун" над Азовским морем, сообщило Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожена украинская управляемая ракета большой дальности "Нептун" над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250203/pvo-1997019005.html
россия
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), азовское море
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Азовское море
Силы ПВО уничтожили украинскую ракету над Азовским морем

Силы ПВО уничтожили ракету большой дальности Нептун над Азовским морем

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили ночью украинскую управляемую ракету большой дальности "Нептун" над Азовским морем, сообщило Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожена украинская управляемая ракета большой дальности "Нептун" над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
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Вчера, 12:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Азовское море
 
 
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