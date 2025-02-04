https://ria.ru/20250204/pvo-1997224522.html
Силы ПВО уничтожили украинскую ракету над Азовским морем
Силы ПВО уничтожили украинскую ракету над Азовским морем - РИА Новости, 04.02.2025
Силы ПВО уничтожили украинскую ракету над Азовским морем
Средства ПВО уничтожили ночью украинскую управляемую ракету большой дальности "Нептун" над Азовским морем, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T07:09:00+03:00
2025-02-04T07:09:00+03:00
2025-02-04T07:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
азовское море
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили ночью украинскую управляемую ракету большой дальности "Нептун" над Азовским морем, сообщило Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожена украинская управляемая ракета большой дальности "Нептун" над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250203/pvo-1997019005.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), азовское море
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Азовское море
Силы ПВО уничтожили украинскую ракету над Азовским морем
Силы ПВО уничтожили ракету большой дальности Нептун над Азовским морем