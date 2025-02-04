"Прямо в точку". Турки отреагировали на слова Путина о европейских лидерах
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Читатели Haber 7 поддержали заявление президента России Владимира Путина о европейских лидерах.
"Очень справедливые замечания. В Европе нет ни одного главы государства, которого можно было бы назвать лидером", — написал один из комментаторов.
"Очень справедливые замечания. В Европе нет ни одного главы государства, которого можно было бы назвать лидером", — написал один из комментаторов.
"Мы убедили". В США сделали неожиданное заявление о Путине
30 января, 14:14
"К сожалению, это правда о сегодняшней Европе", — отметил другой.
"О европейцах — прямо в точку", — поддержал третий.
"Путин знает, кто дергает ЕС за ниточки. Скоро Украину склонят к миру, а Зеленского вышвырнут и заменят кем-то более близким к России", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Путин знает, что его собеседником являются США, и делает ходы, исходя из этого", — заключили читатели.
На прошлой неделе Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину заявил, что у нынешних европейских элит нет мужества бороться за собственное мнение, как это было в прошлом, они превратились в политическую мелюзгу.
"О европейцах — прямо в точку", — поддержал третий.
"Путин знает, кто дергает ЕС за ниточки. Скоро Украину склонят к миру, а Зеленского вышвырнут и заменят кем-то более близким к России", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Путин знает, что его собеседником являются США, и делает ходы, исходя из этого", — заключили читатели.
На прошлой неделе Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину заявил, что у нынешних европейских элит нет мужества бороться за собственное мнение, как это было в прошлом, они превратились в политическую мелюзгу.
Слова Трампа о Путине вызвали неожиданную реакцию на Украине
10 января, 15:44
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>