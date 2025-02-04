https://ria.ru/20250204/putin-1997340580.html

"Прямо в точку". Турки отреагировали на слова Путина о европейских лидерах

"Прямо в точку". Турки отреагировали на слова Путина о европейских лидерах - РИА Новости, 04.02.2025

"Прямо в точку". Турки отреагировали на слова Путина о европейских лидерах

Читатели Haber 7 поддержали заявление президента России Владимира Путина о европейских лидерах. "Очень справедливые замечания. В Европе нет ни одного главы... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T16:16:00+03:00

2025-02-04T16:16:00+03:00

2025-02-04T16:16:00+03:00

владимир путин

европа

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Читатели Haber 7 поддержали заявление президента России Владимира Путина о европейских лидерах. "Очень справедливые замечания. В Европе нет ни одного главы государства, которого можно было бы назвать лидером", — написал один из комментаторов. "К сожалению, это правда о сегодняшней Европе", — отметил другой. "О европейцах — прямо в точку", — поддержал третий. "Путин знает, кто дергает ЕС за ниточки. Скоро Украину склонят к миру, а Зеленского вышвырнут и заменят кем-то более близким к России", — поделился мнением еще один из пользователей. "Путин знает, что его собеседником являются США, и делает ходы, исходя из этого", — заключили читатели. На прошлой неделе Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину заявил, что у нынешних европейских элит нет мужества бороться за собственное мнение, как это было в прошлом, они превратились в политическую мелюзгу. Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20250130/putin-1996358591.html

https://ria.ru/20250110/tramp-1993140121.html

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владимир путин, европа, евросоюз, в мире