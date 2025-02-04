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Путин проведет встречу с губернатором Тверской области
Путин проведет встречу с губернатором Тверской области - РИА Новости, 04.02.2025
Путин проведет встречу с губернатором Тверской области
Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле с докладом губернатора Тверской области Игоря Руденю, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:12:00+03:00
2025-02-04T12:12:00+03:00
2025-02-04T12:12:00+03:00
политика
россия
владимир путин
игорь руденя
дмитрий песков
тверская область
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле с докладом губернатора Тверской области Игоря Руденю, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин продолжает работать в Кремле. Сегодня у него будет с докладом губернатор Тверской области Игорь Руденя. Важный регион, Путин продолжает планомерную работу с руководителями регионов", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что региональная повестка - один из постоянных акцентов в работе главы государства. Остальные совещания и встречи Путина во вторник будут носить непубличный характер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, игорь руденя, дмитрий песков, тверская область
Политика, Россия, Владимир Путин, Игорь Руденя, Дмитрий Песков, Тверская область
Путин проведет встречу с губернатором Тверской области
Путин примет в Кремле с докладом губернатора Тверской области Руденю