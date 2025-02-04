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Путин проведет встречу с губернатором Тверской области - РИА Новости, 04.02.2025
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12:12 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/putin-1997278601.html
Путин проведет встречу с губернатором Тверской области
Путин проведет встречу с губернатором Тверской области - РИА Новости, 04.02.2025
Путин проведет встречу с губернатором Тверской области
Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле с докладом губернатора Тверской области Игоря Руденю, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:12:00+03:00
2025-02-04T12:12:00+03:00
политика
россия
владимир путин
игорь руденя
дмитрий песков
тверская область
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле с докладом губернатора Тверской области Игоря Руденю, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин продолжает работать в Кремле. Сегодня у него будет с докладом губернатор Тверской области Игорь Руденя. Важный регион, Путин продолжает планомерную работу с руководителями регионов", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что региональная повестка - один из постоянных акцентов в работе главы государства. Остальные совещания и встречи Путина во вторник будут носить непубличный характер.
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политика, россия, владимир путин, игорь руденя, дмитрий песков, тверская область
Политика, Россия, Владимир Путин, Игорь Руденя, Дмитрий Песков, Тверская область
Путин проведет встречу с губернатором Тверской области

Путин примет в Кремле с докладом губернатора Тверской области Руденю

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле с докладом губернатора Тверской области Игоря Руденю, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Путин продолжает работать в Кремле. Сегодня у него будет с докладом губернатор Тверской области Игорь Руденя. Важный регион, Путин продолжает планомерную работу с руководителями регионов", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что региональная повестка - один из постоянных акцентов в работе главы государства. Остальные совещания и встречи Путина во вторник будут носить непубличный характер.
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинИгорь РуденяДмитрий ПесковТверская область
 
 
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