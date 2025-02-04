https://ria.ru/20250204/putin-1997278601.html

Путин проведет встречу с губернатором Тверской области

Путин проведет встречу с губернатором Тверской области - РИА Новости, 04.02.2025

Путин проведет встречу с губернатором Тверской области

Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле с докладом губернатора Тверской области Игоря Руденю, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T12:12:00+03:00

2025-02-04T12:12:00+03:00

2025-02-04T12:12:00+03:00

политика

россия

владимир путин

игорь руденя

дмитрий песков

тверская область

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле с докладом губернатора Тверской области Игоря Руденю, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин продолжает работать в Кремле. Сегодня у него будет с докладом губернатор Тверской области Игорь Руденя. Важный регион, Путин продолжает планомерную работу с руководителями регионов", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что региональная повестка - один из постоянных акцентов в работе главы государства. Остальные совещания и встречи Путина во вторник будут носить непубличный характер.

россия

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, игорь руденя, дмитрий песков, тверская область