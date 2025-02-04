https://ria.ru/20250204/putin-1997200433.html

Малышева: Путин остался единственным приверженцем ялтинских соглашений

Малышева: Путин остался единственным приверженцем ялтинских соглашений - РИА Новости, 04.02.2025

Малышева: Путин остался единственным приверженцем ялтинских соглашений

Президент России Владимир Путин остался единственным приверженцем договоренностей, достигнутых на Ялтинской конференции 1945 года, заявила РИА Новости... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T00:08:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин остался единственным приверженцем договоренностей, достигнутых на Ялтинской конференции 1945 года, заявила РИА Новости руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП), член Общественной палаты РФ Елена Малышева.Как напомнила руководитель центра, важнейшим итогом Ялтинской конференции стали договоренности о создании ООН в качестве универсального механизма поддержания и укрепления сотрудничества между странами. Малышева подчеркнула, что позиция России относительно главенствующей роли ООН в международной системе коллективной безопасности и обеспечения уважения прав человека была и остается твердой и неизменной. Кроме того, глава центра исторической памяти отметила, что успех Ялтинской конференции был во многом обусловлен общим пониманием того, что именно СССР внес решающий вклад в Великую Победу, приняв на себя основной удар."Но, вероятно, один из главных уроков Ялтинской встречи, неусвоенный современными западными политиками, заключается в том, что договоренности, закрепленные на бумаге и достигнутые на словах, имеют равную силу. С высоты восьми десятилетий, отделяющих нас от тех глобальных исторических событий, вероятно, единственным политиком, кто до сих пор верит в нерушимость договоренностей, достигнутых за столом переговоров, не только скрепленных подписями, остается российский президент", - сказала Малышева РИА Новости. По мнению главы центра исторической памяти, незыблемость Ялтинских соглашений стала сомнительной еще в 1940-е годы. В частности, Малышева напомнила о Фултонской речи Уинстона Черчилля, которую произнес бывший премьер Великобритании 5 марта 1946 года и которая положила начало холодной войне. Кроме того, на нерушимость ялтинских договоренностей повлияло укрывательство властями США нацистов и их приспешников на территории североамериканского государства, подчеркнула руководитель НЦИП. Главным триггером фактического разрушения всех достигнутых договоренностей стало разрушение СССР, считает Малышева. "Образцовая модель переговоров и договоренностей между представителями различных политических систем, продемонстрированная в Ялте, заменилась "двойными стандартами", а миропорядок, по мнению западных партнеров, должен быть основан на неких правилах, которые никто в глаза не видел. Чудовищным нарушением Ялтинских договоренностей стало четкое разграничение сфер влияния, активная деятельность Запада на постсоветском пространстве. Как коллективный Запад смог из вчерашней Украинской ССР, наиболее пострадавшей от зверств нацистов и их приспешников, создать марионеточное фашистское государство - тема отдельного разговора. Но именно на примере плачевной судьбы современной Украины, мы видим, какими грязными методами Запад пытается выстроить новую систему миропорядка", - считает Малышева. Ялтинская конференция глав стран антигитлеровской коалиции прошла в Крыму, в Ливадии (Ялта), с 4 по 11 февраля 1945 года. Решения Ялтинской конференции способствовали мобилизации сил антигитлеровской коалиции для окончательного разгрома нацистской Германии и милитаристской Японии. На ней были заложены основы послевоенного миропорядка, просуществовавшего почти всю вторую половину XX века, а некоторые его элементы, такие как ООН, существуют и поныне. Однако многие договоренности между тремя державами, достигнутые в Ливадии, и развивавшие их решения Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года не были полностью претворены в жизнь в результате начавшейся с весны 1946 года холодной войны.

https://ria.ru/20250123/voyna-1995093991.html

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Дарья Буймова

в мире, ялта, ливадия, великобритания, елена малышева, владимир путин, уинстон черчилль, оон