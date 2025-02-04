https://ria.ru/20250204/pushkov-1997397866.html

Пушков усомнился, что США закроют USAID

Пушков усомнился, что США закроют USAID - РИА Новости, 04.02.2025

Пушков усомнился, что США закроют USAID

США сохранят Агентство по международному развитию (USAID) для операций по "смене режимов", считает сенатор РФ Алексей Пушков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T22:50:00+03:00

2025-02-04T22:50:00+03:00

2025-02-04T22:50:00+03:00

в мире

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алексей пушков

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марко рубио

агентство по международному развитию сша

государственный департамент сша

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. США сохранят Агентство по международному развитию (USAID) для операций по "смене режимов", считает сенатор РФ Алексей Пушков в Telegram-канале. Президент США Дональд Трамп в понедельник назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. "Однако вряд ли агентство будет закрыто. Оно передано под руководство госдепартамента и, вероятно, сохранится как инструмент финансирования нужных США зарубежных НКО и операций по "смене режимов", - написал Пушков. Пушков отметил, что все эти "новые ценности", которые продвигало агентство, – отнюдь не требование "спонтанного движения трансгендерных низов", а хорошо профинансированная кампания "по пропаганде и внедрению деструктивной повестки в общественное сознание и культуру". "Не удивительно, что руководство агентства постоянно отказывалось раскрывать информацию о том, на что шли деньги американских налогоплательщиков", - констатировал политик. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.

https://ria.ru/20250204/ukraina-1997350916.html

https://ria.ru/20250204/skandal-1997364245.html

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в мире, сша, алексей пушков, дональд трамп, марко рубио, агентство по международному развитию сша, государственный департамент сша