https://ria.ru/20250204/pushkov-1997397866.html
Пушков усомнился, что США закроют USAID
Пушков усомнился, что США закроют USAID - РИА Новости, 04.02.2025
Пушков усомнился, что США закроют USAID
США сохранят Агентство по международному развитию (USAID) для операций по "смене режимов", считает сенатор РФ Алексей Пушков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T22:50:00+03:00
2025-02-04T22:50:00+03:00
2025-02-04T22:50:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. США сохранят Агентство по международному развитию (USAID) для операций по "смене режимов", считает сенатор РФ Алексей Пушков в Telegram-канале. Президент США Дональд Трамп в понедельник назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. "Однако вряд ли агентство будет закрыто. Оно передано под руководство госдепартамента и, вероятно, сохранится как инструмент финансирования нужных США зарубежных НКО и операций по "смене режимов", - написал Пушков. Пушков отметил, что все эти "новые ценности", которые продвигало агентство, – отнюдь не требование "спонтанного движения трансгендерных низов", а хорошо профинансированная кампания "по пропаганде и внедрению деструктивной повестки в общественное сознание и культуру". "Не удивительно, что руководство агентства постоянно отказывалось раскрывать информацию о том, на что шли деньги американских налогоплательщиков", - констатировал политик. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.
https://ria.ru/20250204/ukraina-1997350916.html
https://ria.ru/20250204/skandal-1997364245.html
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в мире, сша, алексей пушков, дональд трамп, марко рубио, агентство по международному развитию сша, государственный департамент сша
В мире, США, Алексей Пушков, Дональд Трамп, Марко Рубио, Агентство по международному развитию США, Государственный департамент США
Пушков усомнился, что США закроют USAID
Пушков допустил, что США сохранят USAID для операций по смене режимов