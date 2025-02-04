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Пушилин заявил о давлении USAID на независимые СМИ - РИА Новости, 04.02.2025
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15:43 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/pushilin-1997331980.html
Пушилин заявил о давлении USAID на независимые СМИ
Пушилин заявил о давлении USAID на независимые СМИ - РИА Новости, 04.02.2025
Пушилин заявил о давлении USAID на независимые СМИ
Агентство по международному развитию (USAID) оказывало давление на "независимые" СМИ с целью заставить их не освещать преступления военных формирований Киева в... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T15:43:00+03:00
2025-02-04T15:43:00+03:00
в мире
сша
донбасс
запорожье
денис пушилин
дональд трамп
роберт кеннеди
агентство по международному развитию сша
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Агентство по международному развитию (USAID) оказывало давление на "независимые" СМИ с целью заставить их не освещать преступления военных формирований Киева в Донбассе, Запорожье, Херсоне, Курской области, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он продемонстрировал табличку USAID, которая была снята со стены в освобожденном Курахово. По его словам, USAID - это не просто американское агентство по международному развитию, а по факту – "организатор и спонсор проамериканских переворотов во всем мире". "Сколько бед наделала эта организация, мы знаем не понаслышке. Слово "развитие" хочется взять в кавычки, потому что на деле USAID все делало наоборот – разваливало, в том числе и страны, создавая разветвленные сети "независимых" СМИ и соцмедиа с четкими инструкциями по манипулированию общественным сознанием. Есть многочисленные свидетельства давления агентства USAID на независимые СМИ с целью заставить их не освещать преступления ВФУ в Донбассе, Запорожье, Херсоне, Курской области", - написал Пушилин в Telegram-канале. Глава ДНР напомнил, что новый руководитель минздрава США Роберт Кеннеди обнародовал данные, согласно которым США через агентство USAID потратили на украинский переворот 2014 года 5 миллиардов долларов. "И только сейчас начинает открываться картина реальных дел закулисного механизма управления через USAID и дается адекватная оценка преступным действиям негодяев уже и на уровне американского руководства. Когда мы об этом говорили, нас не слышали. И только сейчас это становится мейнстримом. Как известно, лучше поздно, чем никогда. И остальным, в том числе и на Украине, стоит вспомнить, что все тайное когда-нибудь становится явным", - резюмировал Пушилин. Президент США Дональд Трамп в понедельник назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.
https://ria.ru/20250204/usaid-1997184964.html
https://ria.ru/20250129/ukraina-1996124641.html
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в мире, сша, донбасс, запорожье, денис пушилин, дональд трамп, роберт кеннеди, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Донбасс, Запорожье, Денис Пушилин, Дональд Трамп, Роберт Кеннеди, Агентство по международному развитию США
Пушилин заявил о давлении USAID на независимые СМИ

Пушилин: USAID пытались заставить независимые СМИ скрыть преступления ВСУ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Агентство по международному развитию (USAID) оказывало давление на "независимые" СМИ с целью заставить их не освещать преступления военных формирований Киева в Донбассе, Запорожье, Херсоне, Курской области, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Он продемонстрировал табличку USAID, которая была снята со стены в освобожденном Курахово. По его словам, USAID - это не просто американское агентство по международному развитию, а по факту – "организатор и спонсор проамериканских переворотов во всем мире".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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"Сколько бед наделала эта организация, мы знаем не понаслышке. Слово "развитие" хочется взять в кавычки, потому что на деле USAID все делало наоборот – разваливало, в том числе и страны, создавая разветвленные сети "независимых" СМИ и соцмедиа с четкими инструкциями по манипулированию общественным сознанием. Есть многочисленные свидетельства давления агентства USAID на независимые СМИ с целью заставить их не освещать преступления ВФУ в Донбассе, Запорожье, Херсоне, Курской области", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Глава ДНР напомнил, что новый руководитель минздрава США Роберт Кеннеди обнародовал данные, согласно которым США через агентство USAID потратили на украинский переворот 2014 года 5 миллиардов долларов.
"И только сейчас начинает открываться картина реальных дел закулисного механизма управления через USAID и дается адекватная оценка преступным действиям негодяев уже и на уровне американского руководства. Когда мы об этом говорили, нас не слышали. И только сейчас это становится мейнстримом. Как известно, лучше поздно, чем никогда. И остальным, в том числе и на Украине, стоит вспомнить, что все тайное когда-нибудь становится явным", - резюмировал Пушилин.
Президент США Дональд Трамп в понедельник назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.
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В миреСШАДонбассЗапорожьеДенис ПушилинДональд ТрампРоберт КеннедиАгентство по международному развитию США
 
 
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