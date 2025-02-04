https://ria.ru/20250204/pushilin-1997331980.html

Пушилин заявил о давлении USAID на независимые СМИ

Пушилин заявил о давлении USAID на независимые СМИ - РИА Новости, 04.02.2025

Пушилин заявил о давлении USAID на независимые СМИ

Агентство по международному развитию (USAID) оказывало давление на "независимые" СМИ с целью заставить их не освещать преступления военных формирований Киева в... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T15:43:00+03:00

2025-02-04T15:43:00+03:00

2025-02-04T15:43:00+03:00

в мире

сша

донбасс

запорожье

денис пушилин

дональд трамп

роберт кеннеди

агентство по международному развитию сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990593944_0:181:3064:1905_1920x0_80_0_0_41a4166b4e17e61eac87af672e6f69f0.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Агентство по международному развитию (USAID) оказывало давление на "независимые" СМИ с целью заставить их не освещать преступления военных формирований Киева в Донбассе, Запорожье, Херсоне, Курской области, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он продемонстрировал табличку USAID, которая была снята со стены в освобожденном Курахово. По его словам, USAID - это не просто американское агентство по международному развитию, а по факту – "организатор и спонсор проамериканских переворотов во всем мире". "Сколько бед наделала эта организация, мы знаем не понаслышке. Слово "развитие" хочется взять в кавычки, потому что на деле USAID все делало наоборот – разваливало, в том числе и страны, создавая разветвленные сети "независимых" СМИ и соцмедиа с четкими инструкциями по манипулированию общественным сознанием. Есть многочисленные свидетельства давления агентства USAID на независимые СМИ с целью заставить их не освещать преступления ВФУ в Донбассе, Запорожье, Херсоне, Курской области", - написал Пушилин в Telegram-канале. Глава ДНР напомнил, что новый руководитель минздрава США Роберт Кеннеди обнародовал данные, согласно которым США через агентство USAID потратили на украинский переворот 2014 года 5 миллиардов долларов. "И только сейчас начинает открываться картина реальных дел закулисного механизма управления через USAID и дается адекватная оценка преступным действиям негодяев уже и на уровне американского руководства. Когда мы об этом говорили, нас не слышали. И только сейчас это становится мейнстримом. Как известно, лучше поздно, чем никогда. И остальным, в том числе и на Украине, стоит вспомнить, что все тайное когда-нибудь становится явным", - резюмировал Пушилин. Президент США Дональд Трамп в понедельник назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.

https://ria.ru/20250204/usaid-1997184964.html

https://ria.ru/20250129/ukraina-1996124641.html

сша

донбасс

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, донбасс, запорожье, денис пушилин, дональд трамп, роберт кеннеди, агентство по международному развитию сша