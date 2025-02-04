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Экс-замглавы администрации Пскова получил десять лет колонии за взятки

Экс-замглавы администрации Пскова получил десять лет колонии за взятки - РИА Новости, 04.02.2025

Экс-замглавы администрации Пскова получил десять лет колонии за взятки

Суд приговорил бывшего заместителя главы администрации Пскова Александра Грацкого к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 5,7 миллиона рублей за... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T11:14:00+03:00

2025-02-04T11:14:00+03:00

2025-02-04T11:16:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Суд приговорил бывшего заместителя главы администрации Пскова Александра Грацкого к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 5,7 миллиона рублей за получение взяток деньгами и имуществом, сообщило СУСК РФ по Псковской области. В марте 2024 года объединенная пресс-служба судов региона сообщала об аресте Грацкого по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2022 году директор коммерческого предприятия по строительству дорожной сети передал ему автомобиль стоимостью более 5 миллионов рублей за "своевременное и беспрепятственное" принятие работ по муниципальным контрактам. В мае следствие вменило ему новый коррупционный эпизод, связанный с получением массажного кресла. Как установил суд, в 2022-2023 годах Грацкий успел получить взятки деньгами и имуществом на общую сумму около 6 миллионов рублей за беспрепятственную приемку и оплату работ по муниципальным контрактам. В результате бывший чиновник признан виновным по пункту "в" части 5 и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взяток в виде денег и иного имущества за совершение действий (бездействия) в пользу взяткодателей, за общее покровительство и попустительство по службе в крупном и особо крупном размерах). "Приговором суда виновному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями сроком на 10 лет, а также штрафом в размере 5 700 000 рублей", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250203/khischenie--1997061725.html

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происшествия, россия, псков, псковская область