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В США пригрозили ответственностью за помехи работе департамента Маска
В США пригрозили ответственностью за помехи работе департамента Маска - РИА Новости, 04.02.2025
В США пригрозили ответственностью за помехи работе департамента Маска
Федеральный прокурор округа Колумбия в США Эдвард Мартин пригрозил ответственностью за любые помехи работе департамента эффективности государственного... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T08:39:00+03:00
2025-02-04T08:39:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Федеральный прокурор округа Колумбия в США Эдвард Мартин пригрозил ответственностью за любые помехи работе департамента эффективности государственного управления (DOGE) предпринимателя Илона Маска. "Признаю, что некоторые из работников DOGE подвергаются публичным нападкам. Прошу вас использовать меня и моих сотрудников в содействии защите работы и работников DOGE. Любые угрозы, конфронтации и другие действия, которые любым образом сказываются на их работе, могут нарушать многочисленные законы… мы будем предпринимать всевозможные юридические действия против любого, кто мешает вашей работе или угрожает вашим людям", - говорится в письме Мартина в адрес Маска. Позднее Мартин сообщил на своей странице в соцсети Х, что власти США уже начали подготовку к судебному преследованию лиц и групп, которые нарушили закон, мешая работникам DOGE. Ранее сенатор-демократ Крис Ван Холлен раскритиковал закрытие Агентства по международному развитию США (USAID) по инициативе Маска и DOGE, заявив, что это сыграет на руку России и Китаю. Сам Маск назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть".
https://ria.ru/20250203/usaid-1997113529.html
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в мире, технологии, сша, колумбия, россия, илон маск, агентство по международному развитию сша
В мире, Технологии, США, Колумбия, Россия, Илон Маск, Агентство по международному развитию США
В США пригрозили ответственностью за помехи работе департамента Маска
Прокурор США Мартин пригрозил ответственностью за любые помехи работе DOGE Маска