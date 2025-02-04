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Прокуратура начала проверку после убийства мальчика под Калининградом - РИА Новости, 04.02.2025
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12:03 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/prokuratura-1997276050.html
Прокуратура начала проверку после убийства мальчика под Калининградом
Прокуратура начала проверку после убийства мальчика под Калининградом - РИА Новости, 04.02.2025
Прокуратура начала проверку после убийства мальчика под Калининградом
Прокуратура Калининградской области начала проверку работы органов профилактики по факту убийства мальчика под Калининградом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:03:00+03:00
2025-02-04T12:03:00+03:00
происшествия
черняховск
калининградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЛИНИНГРАД, 4 фев — РИА Новости. Прокуратура Калининградской области начала проверку работы органов профилактики по факту убийства мальчика под Калининградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. О пропаже сына утром 3 февраля в полицию сообщила его мать. Почти сутки мальчика искали полиция, кинологическая служба, волонтеры и местные жители. Тело ребенка нашли в водоеме в мусорном пакете. По подозрению в убийстве был задержан отчим мальчика. "По факту убийства малолетнего в городе Черняховске прокуратура Калининградской области проводит проверку работы органов системы профилактики. По результатам проверочных мероприятий будет дана оценка исполнения законодательства всеми органами и учреждениями системы профилактики, в том числе комиссии по делам несовершеннолетних администрации Черняховска, подразделениям по делам несовершеннолетних отдела полиции, школы и больницы", - сказали в пресс-службе. Дело расследуется по статье 105 УК РФ (убийство). В ходе расследования установлено, что 42-летний отчим вечером 1 февраля в отсутствие супруги дома избил ребенка. Обнаружив, что мальчик мертв, он решил скрыть преступление. Убедив жену сообщить об исчезновении ребенка в полицию, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте Черняховска. По данным регионального СУ СК, действиям матери ребенка будет дана оценка по статье 316 УК РФ (укрывательство преступлений). В отношении отчима следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20250203/detsad-1996995492.html
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черняховск
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происшествия, черняховск, калининградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Черняховск, Калининградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Прокуратура начала проверку после убийства мальчика под Калининградом

Прокуратура проверит органы профилактики после убийства мальчика в Черняховске

© Фото : Калининградский Следком/TelegramКадр видео допроса отчима потерявшегося мальчика в Калининграде
Кадр видео допроса отчима потерявшегося мальчика в Калининграде - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : Калининградский Следком/Telegram
Кадр видео допроса отчима потерявшегося мальчика в Калининграде
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КАЛИНИНГРАД, 4 фев — РИА Новости. Прокуратура Калининградской области начала проверку работы органов профилактики по факту убийства мальчика под Калининградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
О пропаже сына утром 3 февраля в полицию сообщила его мать. Почти сутки мальчика искали полиция, кинологическая служба, волонтеры и местные жители. Тело ребенка нашли в водоеме в мусорном пакете. По подозрению в убийстве был задержан отчим мальчика.
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"По факту убийства малолетнего в городе Черняховске прокуратура Калининградской области проводит проверку работы органов системы профилактики. По результатам проверочных мероприятий будет дана оценка исполнения законодательства всеми органами и учреждениями системы профилактики, в том числе комиссии по делам несовершеннолетних администрации Черняховска, подразделениям по делам несовершеннолетних отдела полиции, школы и больницы", - сказали в пресс-службе.
Дело расследуется по статье 105 УК РФ (убийство). В ходе расследования установлено, что 42-летний отчим вечером 1 февраля в отсутствие супруги дома избил ребенка. Обнаружив, что мальчик мертв, он решил скрыть преступление. Убедив жену сообщить об исчезновении ребенка в полицию, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте Черняховска. По данным регионального СУ СК, действиям матери ребенка будет дана оценка по статье 316 УК РФ (укрывательство преступлений). В отношении отчима следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
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