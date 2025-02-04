Прокуратура начала проверку после убийства мальчика под Калининградом
Прокуратура проверит органы профилактики после убийства мальчика в Черняховске
© Фото : Калининградский Следком/TelegramКадр видео допроса отчима потерявшегося мальчика в Калининграде
Кадр видео допроса отчима потерявшегося мальчика в Калининграде
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КАЛИНИНГРАД, 4 фев — РИА Новости. Прокуратура Калининградской области начала проверку работы органов профилактики по факту убийства мальчика под Калининградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
О пропаже сына утром 3 февраля в полицию сообщила его мать. Почти сутки мальчика искали полиция, кинологическая служба, волонтеры и местные жители. Тело ребенка нашли в водоеме в мусорном пакете. По подозрению в убийстве был задержан отчим мальчика.
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"По факту убийства малолетнего в городе Черняховске прокуратура Калининградской области проводит проверку работы органов системы профилактики. По результатам проверочных мероприятий будет дана оценка исполнения законодательства всеми органами и учреждениями системы профилактики, в том числе комиссии по делам несовершеннолетних администрации Черняховска, подразделениям по делам несовершеннолетних отдела полиции, школы и больницы", - сказали в пресс-службе.
Дело расследуется по статье 105 УК РФ (убийство). В ходе расследования установлено, что 42-летний отчим вечером 1 февраля в отсутствие супруги дома избил ребенка. Обнаружив, что мальчик мертв, он решил скрыть преступление. Убедив жену сообщить об исчезновении ребенка в полицию, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте Черняховска. По данным регионального СУ СК, действиям матери ребенка будет дана оценка по статье 316 УК РФ (укрывательство преступлений). В отношении отчима следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
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