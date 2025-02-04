https://ria.ru/20250204/prokuratura-1997276050.html

Прокуратура начала проверку после убийства мальчика под Калининградом

Прокуратура начала проверку после убийства мальчика под Калининградом - РИА Новости, 04.02.2025

Прокуратура начала проверку после убийства мальчика под Калининградом

Прокуратура Калининградской области начала проверку работы органов профилактики по факту убийства мальчика под Калининградом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T12:03:00+03:00

2025-02-04T12:03:00+03:00

2025-02-04T12:03:00+03:00

происшествия

черняховск

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 4 фев — РИА Новости. Прокуратура Калининградской области начала проверку работы органов профилактики по факту убийства мальчика под Калининградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. О пропаже сына утром 3 февраля в полицию сообщила его мать. Почти сутки мальчика искали полиция, кинологическая служба, волонтеры и местные жители. Тело ребенка нашли в водоеме в мусорном пакете. По подозрению в убийстве был задержан отчим мальчика. "По факту убийства малолетнего в городе Черняховске прокуратура Калининградской области проводит проверку работы органов системы профилактики. По результатам проверочных мероприятий будет дана оценка исполнения законодательства всеми органами и учреждениями системы профилактики, в том числе комиссии по делам несовершеннолетних администрации Черняховска, подразделениям по делам несовершеннолетних отдела полиции, школы и больницы", - сказали в пресс-службе. Дело расследуется по статье 105 УК РФ (убийство). В ходе расследования установлено, что 42-летний отчим вечером 1 февраля в отсутствие супруги дома избил ребенка. Обнаружив, что мальчик мертв, он решил скрыть преступление. Убедив жену сообщить об исчезновении ребенка в полицию, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте Черняховска. По данным регионального СУ СК, действиям матери ребенка будет дана оценка по статье 316 УК РФ (укрывательство преступлений). В отношении отчима следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20250203/detsad-1996995492.html

https://ria.ru/20250202/malchik-1996892820.html

черняховск

калининградская область

россия

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происшествия, черняховск, калининградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)