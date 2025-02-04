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Китайские производители планируют обойти пошлины США - РИА Новости, 04.02.2025
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08:17 04.02.2025
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Китайские производители планируют обойти пошлины США
Китайские производители планируют обойти пошлины США - РИА Новости, 04.02.2025
Китайские производители планируют обойти пошлины США
Китайские производители планируют обойти пошлины США путем перемещения производства в другие страны, сообщает газета Financial Times со ссылкой на китайских... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T08:17:00+03:00
2025-02-04T08:17:00+03:00
экономика
сша
канада
мексика
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Китайские производители планируют обойти пошлины США путем перемещения производства в другие страны, сообщает газета Financial Times со ссылкой на китайских производителей. "Китайские производители заявляют, что ускорят темпы перемещения производств в другие страны, чтобы обойти пошлины США", - сообщает издание. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. Аналогичные меры были позднее приняты в отношении пошлин против Канады.
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экономика, сша, канада, мексика, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Экономика, США, Канада, Мексика, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Китайские производители планируют обойти пошлины США

Financial Times: китайские производители планируют обойти пошлины США

© AP Photo / Ahn Young-joonДональд Трамп и Си Цзиньпин
Дональд Трамп и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Ahn Young-joon
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Китайские производители планируют обойти пошлины США путем перемещения производства в другие страны, сообщает газета Financial Times со ссылкой на китайских производителей.
"Китайские производители заявляют, что ускорят темпы перемещения производств в другие страны, чтобы обойти пошлины США", - сообщает издание.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. Аналогичные меры были позднее приняты в отношении пошлин против Канады.
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ЭкономикаСШАКанадаМексикаДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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