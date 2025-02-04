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В России подготовили проект редакции Основ языковой политики - РИА Новости, 04.02.2025
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19:54 04.02.2025
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В России подготовили проект редакции Основ языковой политики
В России подготовили проект редакции Основ языковой политики - РИА Новости, 04.02.2025
В России подготовили проект редакции Основ языковой политики
Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России подготовил проект редакции Основ государственной языковой... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T19:54:00+03:00
2025-02-04T19:54:00+03:00
россия
общество
елена ямпольская
владимир путин
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России подготовил проект редакции Основ государственной языковой политики РФ, сообщается на сайте Кремля. "Советом подготовлен проект редакции Основ государственной языковой политики Российской Федерации. В ближайшие дни правительство внесет свои предложения и определит список экспертов для включения в состав рабочей группы. Основы должны быть разработаны в срок до 1 июня текущего года", - сообщили в Кремле со ссылкой на советника президента, председателя совета Елену Ямпольскую. Президент РФ Владимир Путин в январе поручил до 1 июня разработать проект Основ государственной языковой политики России.
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россия, общество, елена ямпольская, владимир путин
Россия, Общество, Елена Ямпольская, Владимир Путин
В России подготовили проект редакции Основ языковой политики

Кремль: подготовлен проект редакции Основ государственной языковой политики

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкФлаги России
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© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России подготовил проект редакции Основ государственной языковой политики РФ, сообщается на сайте Кремля.
"Советом подготовлен проект редакции Основ государственной языковой политики Российской Федерации. В ближайшие дни правительство внесет свои предложения и определит список экспертов для включения в состав рабочей группы. Основы должны быть разработаны в срок до 1 июня текущего года", - сообщили в Кремле со ссылкой на советника президента, председателя совета Елену Ямпольскую.
Президент РФ Владимир Путин в январе поручил до 1 июня разработать проект Основ государственной языковой политики России.
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