https://ria.ru/20250204/proekt-1997386495.html

В России подготовили проект редакции Основ языковой политики

В России подготовили проект редакции Основ языковой политики - РИА Новости, 04.02.2025

В России подготовили проект редакции Основ языковой политики

Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России подготовил проект редакции Основ государственной языковой... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T19:54:00+03:00

2025-02-04T19:54:00+03:00

2025-02-04T19:54:00+03:00

россия

общество

елена ямпольская

владимир путин

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России подготовил проект редакции Основ государственной языковой политики РФ, сообщается на сайте Кремля. "Советом подготовлен проект редакции Основ государственной языковой политики Российской Федерации. В ближайшие дни правительство внесет свои предложения и определит список экспертов для включения в состав рабочей группы. Основы должны быть разработаны в срок до 1 июня текущего года", - сообщили в Кремле со ссылкой на советника президента, председателя совета Елену Ямпольскую. Президент РФ Владимир Путин в январе поручил до 1 июня разработать проект Основ государственной языковой политики России.

https://ria.ru/20250204/uchebniki-1997375763.html

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россия, общество, елена ямпольская, владимир путин