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Со спецсчетов иноагентов могут начать списывать средства за обслуживание - РИА Новости, 04.02.2025
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18:09 04.02.2025 (обновлено: 18:22 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/proekt-1997369167.html
Со спецсчетов иноагентов могут начать списывать средства за обслуживание
Со спецсчетов иноагентов могут начать списывать средства за обслуживание - РИА Новости, 04.02.2025
Со спецсчетов иноагентов могут начать списывать средства за обслуживание
Средства иностранных агентов могут быть списаны со специального рублевого счета за его обслуживание банком, соответствующий проект постановления правительства... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T18:09:00+03:00
2025-02-04T18:22:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Средства иностранных агентов могут быть списаны со специального рублевого счета за его обслуживание банком, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Определить, что списание денежных средств со специального рублевого счета допускается в случае уплаты комиссий уполномоченному банку, определенному правительством Российской Федерации "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", за осуществление обслуживания указанного счета", - сообщается в документе. Президент России Владимир Путин подписал закон о зачислении на специальные счета иноагентов доходов от продажи и сдачи в аренду недвижимости, транспортных средств, а также дивидендов и процентов по вкладам и доходов от использования результатов интеллектуальной деятельности. Инициатива была внесена в Госдуму в ноябре 2024 года. В рамках закона предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Законом также предлагается доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для иноагентов. При этом на имя иноагента может быть открыт только один спецсчет. Согласно документам, распоряжаться денежными средствами со спецсчёта иноагенты смогут только после отмены такого статуса. Авторы проекта отмечают, что если иноагент не откроет спецсчёт самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары. Списание денежных средств со специального счета по обязательствам иностранного агента осуществляется в случае взыскания этих денежных средств в бюджеты бюджетной системы РФ и в иных случаях, установленных правительством РФ. Также иноагент обязан сообщить о наличии этого статуса тем, кто должен выплачивать ему вознаграждение и иные платежи, в том числе штрафы и пени, в связи с отчуждением или использованием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. В случае исключения иноагента из реестра спецсчет подлежит закрытию уполномоченным банком на основании заявления лица, ранее признаваемого иноагентом, в течение 15 календарных дней со дня получения указанного заявления. В этом случае остаток денежных средств со специального счета по заявлению лица, ранее признаваемого иностранным агентом, выдается ему или перечисляется на другой его банковский счет. Закон вступит в силу в 1 марта.
https://ria.ru/20250126/gosduma-1995508502.html
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россия, правительство рф, общество, экономика
Россия, Правительство РФ, Общество, Экономика
Со спецсчетов иноагентов могут начать списывать средства за обслуживание

Правительство подготовило проект о списаниях за обслуживание счетов иноагентов

© Fotolia / Tomasz ZajdaДеньги в банковском хранилище
Деньги в банковском хранилище - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Fotolia / Tomasz Zajda
Деньги в банковском хранилище. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Средства иностранных агентов могут быть списаны со специального рублевого счета за его обслуживание банком, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Определить, что списание денежных средств со специального рублевого счета допускается в случае уплаты комиссий уполномоченному банку, определенному правительством Российской Федерации "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", за осуществление обслуживания указанного счета", - сообщается в документе.
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26 января, 04:53
Президент России Владимир Путин подписал закон о зачислении на специальные счета иноагентов доходов от продажи и сдачи в аренду недвижимости, транспортных средств, а также дивидендов и процентов по вкладам и доходов от использования результатов интеллектуальной деятельности.
Инициатива была внесена в Госдуму в ноябре 2024 года. В рамках закона предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Законом также предлагается доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для иноагентов. При этом на имя иноагента может быть открыт только один спецсчет. Согласно документам, распоряжаться денежными средствами со спецсчёта иноагенты смогут только после отмены такого статуса. Авторы проекта отмечают, что если иноагент не откроет спецсчёт самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары.
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Минцифры разработало порядок маркировки материалов иноагентов
31 января, 19:48
Списание денежных средств со специального счета по обязательствам иностранного агента осуществляется в случае взыскания этих денежных средств в бюджеты бюджетной системы РФ и в иных случаях, установленных правительством РФ.
Также иноагент обязан сообщить о наличии этого статуса тем, кто должен выплачивать ему вознаграждение и иные платежи, в том числе штрафы и пени, в связи с отчуждением или использованием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.
В случае исключения иноагента из реестра спецсчет подлежит закрытию уполномоченным банком на основании заявления лица, ранее признаваемого иноагентом, в течение 15 календарных дней со дня получения указанного заявления. В этом случае остаток денежных средств со специального счета по заявлению лица, ранее признаваемого иностранным агентом, выдается ему или перечисляется на другой его банковский счет.
Закон вступит в силу в 1 марта.
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17 января, 13:59
 
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