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В Приморье из детсада эвакуировали более ста человек

В Приморье из детсада эвакуировали более ста человек - РИА Новости, 04.02.2025

В Приморье из детсада эвакуировали более ста человек

Более 100 человек, в том числе 89 детей эвакуировали из здания детского сада в приморском Арсеньеве из-за задымления после короткого замыкания проводки, никто... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T08:14:00+03:00

2025-02-04T08:14:00+03:00

2025-02-04T08:14:00+03:00

происшествия

россия

приморский край

октябрьский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 фев – РИА Новости. Более 100 человек, в том числе 89 детей эвакуировали из здания детского сада в приморском Арсеньеве из-за задымления после короткого замыкания проводки, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю. "Сегодня днем на улице Октябрьская произошло короткое замыкание электропроводки в здании детского сада. До приезда огнеборцев администрация учреждения провела эвакуацию 107 человек, в том числе 89 детей", - говорится в сообщении. Отмечается, что на момент прибытия пожарных в правом крыле здания на первом этаже тлела проводка под обшивкой, наблюдалось задымление на первом и втором этажах. "Возгорание было ликвидировано на площади около 3 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - уточняется в сообщении. По данным главка МЧС, предварительно установлено, что к короткому замыканию привело повреждение проводки при установке домофона в детском саду. По факту происшествия проводится проверка.

https://ria.ru/20241102/moskva-1981508093.html

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приморский край

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происшествия, россия, приморский край, октябрьский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)