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Суд вынес приговор украинцу, планировавшему теракты в Херсонской области
Суд вынес приговор украинцу, планировавшему теракты в Херсонской области - РИА Новости, 04.02.2025
Суд вынес приговор украинцу, планировавшему теракты в Херсонской области
Гражданин Украины Рустам Чижик, планировавший теракты против российских военных в Херсонской области, осужден на 10 лет, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T17:26:00+03:00
2025-02-04T17:26:00+03:00
2025-02-04T17:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ГЕНИЧЕСК, 4 фев - РИА Новости. Гражданин Украины Рустам Чижик, планировавший теракты против российских военных в Херсонской области, осужден на 10 лет, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ России. По версии следствия, 23-летний Чижик, житель херсонского поселка Горностаевка, намеревался совершить теракты против дислоцированных в регионе военнослужащих ВС РФ с использованием ручной гранаты и двух тротиловых шашек. Его деятельность пресекли сотрудники управления ФСБ России по Южному военному округу. "Южный окружной военный суд признал Чижика виновным. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет", - говорится в сообщении. Первые два года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока - в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Чижика судили за приготовление к теракту и незаконное обращение со взрывчатыми материалами.
https://ria.ru/20240925/fsb-1974612742.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, украина, херсонская область , федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Херсонская область , Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд вынес приговор украинцу, планировавшему теракты в Херсонской области
ФСБ: планировавший теракты в Херсонской области украинец Чижик получил 10 лет