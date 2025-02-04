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Суд вынес приговор украинцу, планировавшему теракты в Херсонской области - РИА Новости, 04.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:26 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/prigovor-1997357903.html
Суд вынес приговор украинцу, планировавшему теракты в Херсонской области
Суд вынес приговор украинцу, планировавшему теракты в Херсонской области - РИА Новости, 04.02.2025
Суд вынес приговор украинцу, планировавшему теракты в Херсонской области
Гражданин Украины Рустам Чижик, планировавший теракты против российских военных в Херсонской области, осужден на 10 лет, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T17:26:00+03:00
2025-02-04T17:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
херсонская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ГЕНИЧЕСК, 4 фев - РИА Новости. Гражданин Украины Рустам Чижик, планировавший теракты против российских военных в Херсонской области, осужден на 10 лет, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ России. По версии следствия, 23-летний Чижик, житель херсонского поселка Горностаевка, намеревался совершить теракты против дислоцированных в регионе военнослужащих ВС РФ с использованием ручной гранаты и двух тротиловых шашек. Его деятельность пресекли сотрудники управления ФСБ России по Южному военному округу. "Южный окружной военный суд признал Чижика виновным. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет", - говорится в сообщении. Первые два года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока - в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Чижика судили за приготовление к теракту и незаконное обращение со взрывчатыми материалами.
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происшествия, россия, украина, херсонская область , федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Херсонская область , Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд вынес приговор украинцу, планировавшему теракты в Херсонской области

ФСБ: планировавший теракты в Херсонской области украинец Чижик получил 10 лет

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Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 4 фев - РИА Новости. Гражданин Украины Рустам Чижик, планировавший теракты против российских военных в Херсонской области, осужден на 10 лет, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ России.
По версии следствия, 23-летний Чижик, житель херсонского поселка Горностаевка, намеревался совершить теракты против дислоцированных в регионе военнослужащих ВС РФ с использованием ручной гранаты и двух тротиловых шашек. Его деятельность пресекли сотрудники управления ФСБ России по Южному военному округу.
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"Южный окружной военный суд признал Чижика виновным. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет", - говорится в сообщении.
Первые два года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока - в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.
Чижика судили за приготовление к теракту и незаконное обращение со взрывчатыми материалами.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияУкраинаХерсонская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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