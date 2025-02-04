https://ria.ru/20250204/prigovor-1997357903.html

Суд вынес приговор украинцу, планировавшему теракты в Херсонской области

Суд вынес приговор украинцу, планировавшему теракты в Херсонской области - РИА Новости, 04.02.2025

Суд вынес приговор украинцу, планировавшему теракты в Херсонской области

Гражданин Украины Рустам Чижик, планировавший теракты против российских военных в Херсонской области, осужден на 10 лет, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T17:26:00+03:00

2025-02-04T17:26:00+03:00

2025-02-04T17:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

украина

херсонская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ГЕНИЧЕСК, 4 фев - РИА Новости. Гражданин Украины Рустам Чижик, планировавший теракты против российских военных в Херсонской области, осужден на 10 лет, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ России. По версии следствия, 23-летний Чижик, житель херсонского поселка Горностаевка, намеревался совершить теракты против дислоцированных в регионе военнослужащих ВС РФ с использованием ручной гранаты и двух тротиловых шашек. Его деятельность пресекли сотрудники управления ФСБ России по Южному военному округу. "Южный окружной военный суд признал Чижика виновным. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет", - говорится в сообщении. Первые два года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока - в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Чижика судили за приготовление к теракту и незаконное обращение со взрывчатыми материалами.

https://ria.ru/20240925/fsb-1974612742.html

https://ria.ru/20250114/terakty-1993585925.html

россия

украина

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, украина, херсонская область , федеральная служба безопасности рф (фсб россии)