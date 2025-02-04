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Томский экс-замгубернатора получил срок за злоупотребления полномочиями - РИА Новости, 04.02.2025
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09:49 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/prigovor-1997241231.html
Томский экс-замгубернатора получил срок за злоупотребления полномочиями
Томский экс-замгубернатора получил срок за злоупотребления полномочиями - РИА Новости, 04.02.2025
Томский экс-замгубернатора получил срок за злоупотребления полномочиями
Ленинский районный суд Томска приговорил бывшего замгубернатора Томской области Евгения Паршуто к 3,5 года колонии за злоупотребления полномочиями, сообщает... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T09:49:00+03:00
2025-02-04T09:49:00+03:00
происшествия
томская область
томский район
томск
евгений паршуто
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НОВОСИБИРСК, 4 фев – РИА Новости. Ленинский районный суд Томска приговорил бывшего замгубернатора Томской области Евгения Паршуто к 3,5 года колонии за злоупотребления полномочиями, сообщает прокуратура Томской области. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил бывшего заместителя губернатора к трем годам шести месяцам лишения свободы… Отбывать наказание бывший заместитель губернатора будет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. По уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями при реализации мероприятий национального проекта "Образование", повлекшем причинение ущерба в размере более 13 миллионов рублей, на скамье подсудимых оказались Паршуто, бывший глава Томского района и замначальника управления территориального развития администрации Томского района. В зависимости от роли они признаны виновными в организации злоупотребления должностными полномочиями, подстрекательству к злоупотреблению и непосредственно в злоупотреблении полномочиями. "Судом установлено, что в 2020 году заместитель губернатора Томской области, зная о невыполнении работ по строительству Корниловской школы, желая завысить показатели расходов бюджета региона при реализации национального проекта "Образование", разработал преступную схему, направленную на необоснованную их оплату", - сообщили в прокуратуре. По данным ведомства, чиновник путем уговоров и угроз уволить склонил к преступным действиям главу Томского района, который предложил своему подчиненному совместно подписать счета на оплату работ по строительству объекта, после чего подрядчику незаконно перечислили более 13 миллионов рублей бюджетных средств. Бывшего главу района по совокупности с ранее вынесенным приговором о злоупотреблении полномочиями суд приговорил к 4,5 годам лишения свободы, а замначальника управления территориального развития – к 2,5 годам условно. "Кроме того, всем осужденным в течение двух лет шести месяцев запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением в них организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий", - добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20240909/tomskaya_oblast-1971509995.html
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происшествия, томская область, томский район, томск, евгений паршуто
Происшествия, Томская область, Томский район, Томск, Евгений Паршуто
Томский экс-замгубернатора получил срок за злоупотребления полномочиями

Бывший замгубернатора Томской области Паршуто получил 3,5 года колонии

© РИА Новости / Яков АндреевЕвгений Паршуто
Евгений Паршуто - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Яков Андреев
Евгений Паршуто. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 4 фев – РИА Новости. Ленинский районный суд Томска приговорил бывшего замгубернатора Томской области Евгения Паршуто к 3,5 года колонии за злоупотребления полномочиями, сообщает прокуратура Томской области.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил бывшего заместителя губернатора к трем годам шести месяцам лишения свободы… Отбывать наказание бывший заместитель губернатора будет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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По уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями при реализации мероприятий национального проекта "Образование", повлекшем причинение ущерба в размере более 13 миллионов рублей, на скамье подсудимых оказались Паршуто, бывший глава Томского района и замначальника управления территориального развития администрации Томского района. В зависимости от роли они признаны виновными в организации злоупотребления должностными полномочиями, подстрекательству к злоупотреблению и непосредственно в злоупотреблении полномочиями.
"Судом установлено, что в 2020 году заместитель губернатора Томской области, зная о невыполнении работ по строительству Корниловской школы, желая завысить показатели расходов бюджета региона при реализации национального проекта "Образование", разработал преступную схему, направленную на необоснованную их оплату", - сообщили в прокуратуре.
По данным ведомства, чиновник путем уговоров и угроз уволить склонил к преступным действиям главу Томского района, который предложил своему подчиненному совместно подписать счета на оплату работ по строительству объекта, после чего подрядчику незаконно перечислили более 13 миллионов рублей бюджетных средств.
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Бывшего главу района по совокупности с ранее вынесенным приговором о злоупотреблении полномочиями суд приговорил к 4,5 годам лишения свободы, а замначальника управления территориального развития – к 2,5 годам условно.
"Кроме того, всем осужденным в течение двух лет шести месяцев запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением в них организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий", - добавили в прокуратуре.
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