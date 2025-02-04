https://ria.ru/20250204/prigovor-1997241231.html

Томский экс-замгубернатора получил срок за злоупотребления полномочиями

Томский экс-замгубернатора получил срок за злоупотребления полномочиями - РИА Новости, 04.02.2025

Томский экс-замгубернатора получил срок за злоупотребления полномочиями

Ленинский районный суд Томска приговорил бывшего замгубернатора Томской области Евгения Паршуто к 3,5 года колонии за злоупотребления полномочиями, сообщает... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T09:49:00+03:00

2025-02-04T09:49:00+03:00

2025-02-04T09:49:00+03:00

происшествия

томская область

томский район

томск

евгений паршуто

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НОВОСИБИРСК, 4 фев – РИА Новости. Ленинский районный суд Томска приговорил бывшего замгубернатора Томской области Евгения Паршуто к 3,5 года колонии за злоупотребления полномочиями, сообщает прокуратура Томской области. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил бывшего заместителя губернатора к трем годам шести месяцам лишения свободы… Отбывать наказание бывший заместитель губернатора будет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. По уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями при реализации мероприятий национального проекта "Образование", повлекшем причинение ущерба в размере более 13 миллионов рублей, на скамье подсудимых оказались Паршуто, бывший глава Томского района и замначальника управления территориального развития администрации Томского района. В зависимости от роли они признаны виновными в организации злоупотребления должностными полномочиями, подстрекательству к злоупотреблению и непосредственно в злоупотреблении полномочиями. "Судом установлено, что в 2020 году заместитель губернатора Томской области, зная о невыполнении работ по строительству Корниловской школы, желая завысить показатели расходов бюджета региона при реализации национального проекта "Образование", разработал преступную схему, направленную на необоснованную их оплату", - сообщили в прокуратуре. По данным ведомства, чиновник путем уговоров и угроз уволить склонил к преступным действиям главу Томского района, который предложил своему подчиненному совместно подписать счета на оплату работ по строительству объекта, после чего подрядчику незаконно перечислили более 13 миллионов рублей бюджетных средств. Бывшего главу района по совокупности с ранее вынесенным приговором о злоупотреблении полномочиями суд приговорил к 4,5 годам лишения свободы, а замначальника управления территориального развития – к 2,5 годам условно. "Кроме того, всем осужденным в течение двух лет шести месяцев запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением в них организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий", - добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20240909/tomskaya_oblast-1971509995.html

https://ria.ru/20250203/rostov-1996998567.html

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

томская область

томский район

томск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, томская область, томский район, томск, евгений паршуто