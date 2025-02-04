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Защита обжаловала приговор организатору убийства Япончика - РИА Новости, 04.02.2025
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02:29 04.02.2025 (обновлено: 02:32 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/prigovor-1997211522.html
Защита обжаловала приговор организатору убийства Япончика
Защита обжаловала приговор организатору убийства Япончика - РИА Новости, 04.02.2025
Защита обжаловала приговор организатору убийства Япончика
В Мосгорсуд поступила апелляционная жалоба защиты Ильи Симонии на приговор, по которому ему заочно назначили 21 год лишения свободы за организацию убийства... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T02:29:00+03:00
2025-02-04T02:32:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
вячеслав иваньков
каха газзаев
московский городской суд
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В Мосгорсуд поступила апелляционная жалоба защиты Ильи Симонии на приговор, по которому ему заочно назначили 21 год лишения свободы за организацию убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщили РИА Новости в суде."В суд поступила жалоба защиты на приговор", - рассказал собеседник агентства.Мосгорсуд в середине января признал Симонию виновным в организации убийства группой лиц по предварительному сговору или организованной группой "из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженном с разбоем, вымогательством или бандитизмом". Подсудимый был заочно приговорен к 21 году колонии строгого режима.По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый Симония, житель Подмосковья, организовал убийство Иванькова ради передела сфер влияния в преступном сообществе. Для этого он привлек Каху Газзаева, Джамбулу Джанашию и Муртази Шаданию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Япончиком, купили снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", мобильные телефоны.Выяснив, что Иваньков часто посещает ресторан "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, они выбрали для стрельбы место неподалеку. По указанию Симонии, 28 июля Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за Иваньковым. Вечером Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил в Япончика, когда тот выходил из заведения. Пострадавший умер 9 октября от ран в больнице.Мосгорсуд приговорил Джанашию к 15 годам колонии строгого режима, Шаданию - к 16 годам. Газзаев полностью признал вину, возбужденное в отношении него дело выделили в отдельное производство и приговорили его к 14 годам колонии строгого режима.Бутбу и Папаву, имеющих абхазское и российское гражданство, заочно арестовали. Также в международном розыске находится и сам Симония.
https://ria.ru/20201209/yaponchik-1588321214.html
https://ria.ru/20211213/ivankov-1763170409.html
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, вячеслав иваньков, каха газзаев, московский городской суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, Вячеслав Иваньков, Каха Газзаев, Московский городской суд
Защита обжаловала приговор организатору убийства Япончика

Защита обжаловала заочный приговор организатору убийства Япончика Илье Симонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В Мосгорсуд поступила апелляционная жалоба защиты Ильи Симонии на приговор, по которому ему заочно назначили 21 год лишения свободы за организацию убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступила жалоба защиты на приговор", - рассказал собеседник агентства.
Вячеслав Иваньков у здания Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Назван мотив убийства вора в законе Япончика
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Мосгорсуд в середине января признал Симонию виновным в организации убийства группой лиц по предварительному сговору или организованной группой "из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженном с разбоем, вымогательством или бандитизмом". Подсудимый был заочно приговорен к 21 году колонии строгого режима.
По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый Симония, житель Подмосковья, организовал убийство Иванькова ради передела сфер влияния в преступном сообществе. Для этого он привлек Каху Газзаева, Джамбулу Джанашию и Муртази Шаданию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Япончиком, купили снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", мобильные телефоны.
Выяснив, что Иваньков часто посещает ресторан "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, они выбрали для стрельбы место неподалеку. По указанию Симонии, 28 июля Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за Иваньковым. Вечером Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил в Япончика, когда тот выходил из заведения. Пострадавший умер 9 октября от ран в больнице.
Мосгорсуд приговорил Джанашию к 15 годам колонии строгого режима, Шаданию - к 16 годам. Газзаев полностью признал вину, возбужденное в отношении него дело выделили в отдельное производство и приговорили его к 14 годам колонии строгого режима.
Бутбу и Папаву, имеющих абхазское и российское гражданство, заочно арестовали. Также в международном розыске находится и сам Симония.
Памятник на могиле криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, на Ваганьковском кладбище - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
Уголовное дело об убийстве Вячеслава Иванькова (Япончика)
13 декабря 2021, 00:33
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваВячеслав ИваньковКаха ГаззаевМосковский городской суд
 
 
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