https://ria.ru/20250204/prigovor-1997211522.html

Защита обжаловала приговор организатору убийства Япончика

Защита обжаловала приговор организатору убийства Япончика - РИА Новости, 04.02.2025

Защита обжаловала приговор организатору убийства Япончика

В Мосгорсуд поступила апелляционная жалоба защиты Ильи Симонии на приговор, по которому ему заочно назначили 21 год лишения свободы за организацию убийства... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T02:29:00+03:00

2025-02-04T02:29:00+03:00

2025-02-04T02:32:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

вячеслав иваньков

каха газзаев

московский городской суд

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В Мосгорсуд поступила апелляционная жалоба защиты Ильи Симонии на приговор, по которому ему заочно назначили 21 год лишения свободы за организацию убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщили РИА Новости в суде."В суд поступила жалоба защиты на приговор", - рассказал собеседник агентства.Мосгорсуд в середине января признал Симонию виновным в организации убийства группой лиц по предварительному сговору или организованной группой "из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженном с разбоем, вымогательством или бандитизмом". Подсудимый был заочно приговорен к 21 году колонии строгого режима.По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый Симония, житель Подмосковья, организовал убийство Иванькова ради передела сфер влияния в преступном сообществе. Для этого он привлек Каху Газзаева, Джамбулу Джанашию и Муртази Шаданию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Япончиком, купили снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", мобильные телефоны.Выяснив, что Иваньков часто посещает ресторан "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, они выбрали для стрельбы место неподалеку. По указанию Симонии, 28 июля Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за Иваньковым. Вечером Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил в Япончика, когда тот выходил из заведения. Пострадавший умер 9 октября от ран в больнице.Мосгорсуд приговорил Джанашию к 15 годам колонии строгого режима, Шаданию - к 16 годам. Газзаев полностью признал вину, возбужденное в отношении него дело выделили в отдельное производство и приговорили его к 14 годам колонии строгого режима.Бутбу и Папаву, имеющих абхазское и российское гражданство, заочно арестовали. Также в международном розыске находится и сам Симония.

https://ria.ru/20201209/yaponchik-1588321214.html

https://ria.ru/20211213/ivankov-1763170409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), москва, вячеслав иваньков, каха газзаев, московский городской суд