https://ria.ru/20250204/pozhar-1997393879.html

В центре Москвы тушат пожар в квартире

В центре Москвы тушат пожар в квартире - РИА Новости, 04.02.2025

В центре Москвы тушат пожар в квартире

Пожар в Большом Балканском переулке в центре Москвы локализован, продолжается ликвидация, сообщает МЧС России. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T21:23:00+03:00

2025-02-04T21:23:00+03:00

2025-02-04T23:55:00+03:00

россия

москва

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пожар в Большом Балканском переулке в центре Москвы локализован, продолжается ликвидация, сообщает МЧС России. "Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в центре Москвы. В Большом Балканском переулке произошло возгорание личных вещей и мебели в квартире на первом этаже жилого дома и в перекрытии между первым и вторым этажами. Сотрудники МЧС России локализовали пожар, продолжаются работы по полной ликвидации", - говорится в Telegram-канале ведомства. МЧС отмечает, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно вышли 40 человек, сведений о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20250202/pozhar-1996923257.html

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россия, москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)