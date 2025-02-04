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В центре Москвы тушат пожар в квартире
В центре Москвы тушат пожар в квартире - РИА Новости, 04.02.2025
В центре Москвы тушат пожар в квартире
Пожар в Большом Балканском переулке в центре Москвы локализован, продолжается ликвидация, сообщает МЧС России. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T21:23:00+03:00
2025-02-04T21:23:00+03:00
2025-02-04T23:55:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пожар в Большом Балканском переулке в центре Москвы локализован, продолжается ликвидация, сообщает МЧС России. "Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в центре Москвы. В Большом Балканском переулке произошло возгорание личных вещей и мебели в квартире на первом этаже жилого дома и в перекрытии между первым и вторым этажами. Сотрудники МЧС России локализовали пожар, продолжаются работы по полной ликвидации", - говорится в Telegram-канале ведомства. МЧС отмечает, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно вышли 40 человек, сведений о пострадавших не поступало.
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россия, москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Москва, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Москвы тушат пожар в квартире
МЧС: пожар в квартире в Большом Балканском переулке в Москве локализовали