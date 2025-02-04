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На Урале потушили пожар в ангаре по производству полиэтилена

На Урале потушили пожар в ангаре по производству полиэтилена - РИА Новости, 04.02.2025

На Урале потушили пожар в ангаре по производству полиэтилена

Пожар в ангаре по производству полиэтилена в поселке Полеводство Свердловской области ликвидирован, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T11:53:00+03:00

2025-02-04T11:53:00+03:00

2025-02-04T11:55:00+03:00

происшествия

свердловская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Пожар в ангаре по производству полиэтилена в поселке Полеводство Свердловской области ликвидирован, сообщил региональный главк МЧС. Ранее ведомство информировало, что во вторник на площади 2400 квадратных метров горит ангар по производству полиэтилена в поселке Полеводство. Отмечалось, что произошло частичное обрушение кровли здания, возгорание удалось локализовать, а информации о пострадавших не поступало. "Открытое горение на пожаре ликвидировано. Специалисты МЧС России проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. Причину возгорания предстоит установить пожарным дознавателям", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)