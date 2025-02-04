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Посол Ирана в России надеется на решение проблем с расчетами между странами

Посол Ирана в России надеется на решение проблем с расчетами между странами - РИА Новости, 04.02.2025

Посол Ирана в России надеется на решение проблем с расчетами между странами

Посол Ирана в России Казем Джалали выразил надежду на то, что в 2025 году двусторонние банковские договорённости позволят решить большинство проблем во взаимных РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T13:12:00+03:00

2025-02-04T13:12:00+03:00

2025-02-04T13:12:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев. - РИА Новости. Посол Ирана в России Казем Джалали выразил надежду на то, что в 2025 году двусторонние банковские договорённости позволят решить большинство проблем во взаимных расчётах между Москвой и Тегераном. "Могу предположить, что в 2025 году большая часть наших проблем с взаимными расчетами будут решены именно через наши договорённости", - заявил посол на брифинге. Он отметил, что в 2024 году Москва и Тегеран завершили первую часть процесса соединения платёжных систем "Мир" и Shetab. Страны продолжат эту работу в текущем году, сказал журналистам Джалали. Он добавил, что между центральными банками России и Ирана были заключены практические соглашения, в том числе в сфере передачи банковской информации. "Для банковских отношений Иран и Россия не нуждаются в swift. У нас есть свои собственные конфиденциальные системы передачи банковских сообщений", - добавил иранский дипломат.

https://ria.ru/20250116/raschety-1994086845.html

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