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Посол Ирана в России надеется на решение проблем с расчетами между странами - РИА Новости, 04.02.2025
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13:12 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/posol-1997298067.html
Посол Ирана в России надеется на решение проблем с расчетами между странами
Посол Ирана в России надеется на решение проблем с расчетами между странами - РИА Новости, 04.02.2025
Посол Ирана в России надеется на решение проблем с расчетами между странами
Посол Ирана в России Казем Джалали выразил надежду на то, что в 2025 году двусторонние банковские договорённости позволят решить большинство проблем во взаимных РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев. - РИА Новости. Посол Ирана в России Казем Джалали выразил надежду на то, что в 2025 году двусторонние банковские договорённости позволят решить большинство проблем во взаимных расчётах между Москвой и Тегераном. "Могу предположить, что в 2025 году большая часть наших проблем с взаимными расчетами будут решены именно через наши договорённости", - заявил посол на брифинге. Он отметил, что в 2024 году Москва и Тегеран завершили первую часть процесса соединения платёжных систем "Мир" и Shetab. Страны продолжат эту работу в текущем году, сказал журналистам Джалали. Он добавил, что между центральными банками России и Ирана были заключены практические соглашения, в том числе в сфере передачи банковской информации. "Для банковских отношений Иран и Россия не нуждаются в swift. У нас есть свои собственные конфиденциальные системы передачи банковских сообщений", - добавил иранский дипломат.
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иран, россия, москва, казем джалали, в мире
Иран, Россия, Москва, Казем Джалали, В мире
Посол Ирана в России надеется на решение проблем с расчетами между странами

Посол Ирана Джалали надеется, что в 2025 году будут решены проблемы с расчетами

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев. - РИА Новости. Посол Ирана в России Казем Джалали выразил надежду на то, что в 2025 году двусторонние банковские договорённости позволят решить большинство проблем во взаимных расчётах между Москвой и Тегераном.
"Могу предположить, что в 2025 году большая часть наших проблем с взаимными расчетами будут решены именно через наши договорённости", - заявил посол на брифинге.
Он отметил, что в 2024 году Москва и Тегеран завершили первую часть процесса соединения платёжных систем "Мир" и Shetab. Страны продолжат эту работу в текущем году, сказал журналистам Джалали. Он добавил, что между центральными банками России и Ирана были заключены практические соглашения, в том числе в сфере передачи банковской информации.
"Для банковских отношений Иран и Россия не нуждаются в swift. У нас есть свои собственные конфиденциальные системы передачи банковских сообщений", - добавил иранский дипломат.
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