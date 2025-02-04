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Тарифы Трампа обойдутся американцам в 964 доллара в год - РИА Новости, 04.02.2025
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03:44 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/poshliny-1997216279.html
Тарифы Трампа обойдутся американцам в 964 доллара в год
Тарифы Трампа обойдутся американцам в 964 доллара в год - РИА Новости, 04.02.2025
Тарифы Трампа обойдутся американцам в 964 доллара в год
Тарифы президента США Дональда Трампа, введенные против импорта из Канады и Китая, обойдутся американским домохозяйствам в 964 доллара в год, следует из... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T03:44:00+03:00
2025-02-04T03:44:00+03:00
экономика
сша
канада
китай
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Тарифы президента США Дональда Трампа, введенные против импорта из Канады и Китая, обойдутся американским домохозяйствам в 964 доллара в год, следует из расчетов РИА Новости по данным американской статслужбы. Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. Штаты с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года импортировали канадских товаров на 410,5 миллиарда долларов, из которых 124,5 миллиарда пришлось на энергоресурсы. Благодаря высокой доле топлива в ввозимой продукции импортеры должны будут заплатить пошлин на сумму около 84 миллиардов долларов. Китайских товаров Штаты за год импортировали на 435,5 миллиарда долларов - с этого объема компаниям нужно будет заплатить 43,6 миллиарда долларов дополнительно к действующим тарифам. В результате, в случае прямого переноса роста стоимости импорта в цены, ввозимая из этих двух стран продукция подорожает для 132,2 миллиона американских домохозяйств на 964 доллара в год. Если же брать в расчете на одного американца, то это обойдется в 374 доллара в год. Мексика, пошлины против которой были временно приостановлены, является крупнейшим источником импорта для США: за год американские компании ввезли мексиканских товаров на 503,2 миллиарда долларов. Если властям двух стран не удастся достигнуть соглашения, то бизнес должен будет заплатить пошлин почти на 126 миллиардов долларов при сохранении товарооборота неизменным, а стоимость первого этапа "торговой войны" для домохозяйств вырастет до 1 916 долларов.
https://ria.ru/20250203/tramp-1997191944.html
https://ria.ru/20250203/wsj-1997167842.html
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экономика, сша, канада, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Экономика, США, Канада, Китай, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Тарифы Трампа обойдутся американцам в 964 доллара в год

Тарифы Трампа против импорта из Канады и Китая обойдутся в 964 доллара в год

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Тарифы президента США Дональда Трампа, введенные против импорта из Канады и Китая, обойдутся американским домохозяйствам в 964 доллара в год, следует из расчетов РИА Новости по данным американской статслужбы.
Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Трамп предложил Канаде войти в состав США во избежание торговых пошлин
Вчера, 22:02
Штаты с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года импортировали канадских товаров на 410,5 миллиарда долларов, из которых 124,5 миллиарда пришлось на энергоресурсы. Благодаря высокой доле топлива в ввозимой продукции импортеры должны будут заплатить пошлин на сумму около 84 миллиардов долларов.
Китайских товаров Штаты за год импортировали на 435,5 миллиарда долларов - с этого объема компаниям нужно будет заплатить 43,6 миллиарда долларов дополнительно к действующим тарифам.
В результате, в случае прямого переноса роста стоимости импорта в цены, ввозимая из этих двух стран продукция подорожает для 132,2 миллиона американских домохозяйств на 964 доллара в год. Если же брать в расчете на одного американца, то это обойдется в 374 доллара в год.
Мексика, пошлины против которой были временно приостановлены, является крупнейшим источником импорта для США: за год американские компании ввезли мексиканских товаров на 503,2 миллиарда долларов. Если властям двух стран не удастся достигнуть соглашения, то бизнес должен будет заплатить пошлин почти на 126 миллиардов долларов при сохранении товарооборота неизменным, а стоимость первого этапа "торговой войны" для домохозяйств вырастет до 1 916 долларов.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
WSJ назвала введение Трампом пошлин глупейшей торговой войной в истории
Вчера, 18:29
 
ЭкономикаСШАКанадаКитайДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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