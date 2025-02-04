https://ria.ru/20250204/poshliny-1997216279.html

Тарифы Трампа обойдутся американцам в 964 доллара в год

Тарифы Трампа обойдутся американцам в 964 доллара в год - РИА Новости, 04.02.2025

Тарифы Трампа обойдутся американцам в 964 доллара в год

Тарифы президента США Дональда Трампа, введенные против импорта из Канады и Китая, обойдутся американским домохозяйствам в 964 доллара в год, следует из... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T03:44:00+03:00

2025-02-04T03:44:00+03:00

2025-02-04T03:44:00+03:00

экономика

сша

канада

китай

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Тарифы президента США Дональда Трампа, введенные против импорта из Канады и Китая, обойдутся американским домохозяйствам в 964 доллара в год, следует из расчетов РИА Новости по данным американской статслужбы. Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. Штаты с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года импортировали канадских товаров на 410,5 миллиарда долларов, из которых 124,5 миллиарда пришлось на энергоресурсы. Благодаря высокой доле топлива в ввозимой продукции импортеры должны будут заплатить пошлин на сумму около 84 миллиардов долларов. Китайских товаров Штаты за год импортировали на 435,5 миллиарда долларов - с этого объема компаниям нужно будет заплатить 43,6 миллиарда долларов дополнительно к действующим тарифам. В результате, в случае прямого переноса роста стоимости импорта в цены, ввозимая из этих двух стран продукция подорожает для 132,2 миллиона американских домохозяйств на 964 доллара в год. Если же брать в расчете на одного американца, то это обойдется в 374 доллара в год. Мексика, пошлины против которой были временно приостановлены, является крупнейшим источником импорта для США: за год американские компании ввезли мексиканских товаров на 503,2 миллиарда долларов. Если властям двух стран не удастся достигнуть соглашения, то бизнес должен будет заплатить пошлин почти на 126 миллиардов долларов при сохранении товарооборота неизменным, а стоимость первого этапа "торговой войны" для домохозяйств вырастет до 1 916 долларов.

https://ria.ru/20250203/tramp-1997191944.html

https://ria.ru/20250203/wsj-1997167842.html

сша

канада

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, канада, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады