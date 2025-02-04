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Китай ввел ответные меры на американские пошлины - РИА Новости, 04.02.2025
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08:22 04.02.2025 (обновлено: 10:39 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/poshlina-1997228892.html
Китай ввел ответные меры на американские пошлины
Китай ввел ответные меры на американские пошлины - РИА Новости, 04.02.2025
Китай ввел ответные меры на американские пошлины
Китай вводит ответные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, следует из заявления комитета тарификации и классификации при Государственном совете КНР. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T08:22:00+03:00
2025-02-04T10:39:00+03:00
экономика
китай
сша
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ПЕКИН, 4 фев — РИА Новости. Китай вводит ответные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, следует из заявления комитета тарификации и классификации при Государственном совете КНР."Одностороннее введение дополнительных пошлин американской стороной грубо нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО), не только не способствуя решению внутренних проблем США, но и нанося ущерб нормальному экономическому и торговому сотрудничеству между Китаем и США", — указано в документе.С 10 февраля в отношении некоторых товаров, импортируемых из США, вводятся дополнительные пошлины.В частности, на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) вводится дополнительная пошлина в 15%. Кроме того, на сырую нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы вводится дополнительная пошлина в 10%.Китай подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО), сообщило Министерство коммерции КНР.Также Пекин вводит экспортный контроль товаров, связанных с некоторыми редкими металлами, в частности с вольфрамом, теллуром, висмутом, молибденом и индием.Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении пошлин на товары из КНР в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта. В ответ на это Министерство коммерции КНР заявило, что Пекин подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и примет соответствующие контрмеры, а МИД республики напомнил, что "в торговой и тарифной войне нет победителей".Кроме того, под давлением США Панама отказалась продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс — один путь".
https://ria.ru/20250203/ssha-1997077074.html
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экономика, китай, сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Экономика, Китай, США, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Китай ввел ответные меры на американские пошлины

Китай с 10 февраля вводит пошлины на нефть, уголь, СПГ и сельхозтехнику из США

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 фев — РИА Новости. Китай вводит ответные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, следует из заявления комитета тарификации и классификации при Государственном совете КНР.
«
"Одностороннее введение дополнительных пошлин американской стороной грубо нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО), не только не способствуя решению внутренних проблем США, но и нанося ущерб нормальному экономическому и торговому сотрудничеству между Китаем и США", — указано в документе.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Китайские интернет-магазины пострадают из-за новых пошлин США, пишут СМИ
3 февраля, 14:30
С 10 февраля в отношении некоторых товаров, импортируемых из США, вводятся дополнительные пошлины.
В частности, на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) вводится дополнительная пошлина в 15%. Кроме того, на сырую нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы вводится дополнительная пошлина в 10%.
Китай подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО), сообщило Министерство коммерции КНР.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
В США назвали пугающую причину решения Трампа по Китаю
2 февраля, 14:58
Также Пекин вводит экспортный контроль товаров, связанных с некоторыми редкими металлами, в частности с вольфрамом, теллуром, висмутом, молибденом и индием.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении пошлин на товары из КНР в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта. В ответ на это Министерство коммерции КНР заявило, что Пекин подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и примет соответствующие контрмеры, а МИД республики напомнил, что "в торговой и тарифной войне нет победителей".
Кроме того, под давлением США Панама отказалась продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс — один путь".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Эксперт назвал введение Трампом пошлин против Китая диалогом с позиции силы
3 февраля, 17:13
 
ЭкономикаКитайСШАВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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