https://ria.ru/20250204/poshlina-1997228892.html
Китай ввел ответные меры на американские пошлины
Китай ввел ответные меры на американские пошлины - РИА Новости, 04.02.2025
Китай ввел ответные меры на американские пошлины
Китай вводит ответные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, следует из заявления комитета тарификации и классификации при Государственном совете КНР. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T08:22:00+03:00
2025-02-04T08:22:00+03:00
2025-02-04T10:39:00+03:00
экономика
китай
сша
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ПЕКИН, 4 фев — РИА Новости. Китай вводит ответные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, следует из заявления комитета тарификации и классификации при Государственном совете КНР."Одностороннее введение дополнительных пошлин американской стороной грубо нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО), не только не способствуя решению внутренних проблем США, но и нанося ущерб нормальному экономическому и торговому сотрудничеству между Китаем и США", — указано в документе.С 10 февраля в отношении некоторых товаров, импортируемых из США, вводятся дополнительные пошлины.В частности, на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) вводится дополнительная пошлина в 15%. Кроме того, на сырую нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы вводится дополнительная пошлина в 10%.Китай подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО), сообщило Министерство коммерции КНР.Также Пекин вводит экспортный контроль товаров, связанных с некоторыми редкими металлами, в частности с вольфрамом, теллуром, висмутом, молибденом и индием.Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении пошлин на товары из КНР в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта. В ответ на это Министерство коммерции КНР заявило, что Пекин подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и примет соответствующие контрмеры, а МИД республики напомнил, что "в торговой и тарифной войне нет победителей".Кроме того, под давлением США Панама отказалась продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс — один путь".
https://ria.ru/20250203/ssha-1997077074.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Экономика, Китай, США, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Китай ввел ответные меры на американские пошлины
Китай с 10 февраля вводит пошлины на нефть, уголь, СПГ и сельхозтехнику из США
ПЕКИН, 4 фев — РИА Новости. Китай вводит ответные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, следует из заявления комитета тарификации и классификации при Государственном совете КНР.
«
"Одностороннее введение дополнительных пошлин американской стороной грубо нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО), не только не способствуя решению внутренних проблем США, но и нанося ущерб нормальному экономическому и торговому сотрудничеству между Китаем и США", — указано в документе.
С 10 февраля в отношении некоторых товаров, импортируемых из США
, вводятся дополнительные пошлины.
В частности, на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) вводится дополнительная пошлина в 15%. Кроме того, на сырую нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы вводится дополнительная пошлина в 10%.
Китай подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО), сообщило Министерство коммерции КНР.
Также Пекин вводит экспортный контроль товаров, связанных с некоторыми редкими металлами, в частности с вольфрамом, теллуром, висмутом, молибденом и индием.
Президент США Дональд Трамп
ранее подписал указ о введении пошлин на товары из КНР в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта. В ответ на это Министерство коммерции КНР заявило, что Пекин подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО)
и примет соответствующие контрмеры, а МИД республики напомнил, что "в торговой и тарифной войне нет победителей".
Кроме того, под давлением США Панама отказалась продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс — один путь".